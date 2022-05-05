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Від 30 до 100 тис. грн. Розповідаємо, яке грошове забезпечення отримують українські військові під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Травня 2022, 23:00
Яка зарплата українських військових під час вінйи
Фото: Facebook

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