Від 30 до 100 тис. грн. Розповідаємо, яке грошове забезпечення отримують українські військові під час війни

Від 1 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові службовці отримуватимуть 30 і 100 тисяч гривень грошового забезпечення.

У твіттері один військовий навіть поширив підтвердження цих слів.

Трохи хороших новин. Президент обіцяв 100000 грн на передовій – президент виконав.



P.S. Прошу без політсрачів, пост просто констатація факту.

P.S.2. Тепер можу здійснити свою мрію – одружитися, кохана дівчина є, кошти на весілля є. Залишилося вийти з Маріуполя живим. pic.twitter.com/LK2u0J8bx5 Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate) April 19, 2022

Вікна розкажуть про грошове забезпечення військовослужбовців та скільки вони отримують.

Що таке грошове забезпечення військовослужбовця

Грошове забезпечення військовослужбовців — це гарантовані грошові кошти, які держава виплачує військовим.

Розмір цих виплат може варіюватися залежно від посади, тривалості служби, інтенсивності роботи тощо.

Грошове забезпечення військового складається з:

щомісячного основного забезпечення,

щомісячного додаткового забезпечення, яке складається з надбавок, підвищень, доплат, винагород, премій

Грошове забезпечення (зарплата) військовослужбовців під час воєнного стану

Уряд вирішив, що під час воєнного стану всім військовослужбовцям, крім основного щомісячного забезпечення, виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 тисяч грн на місяць.

Проте це рішення не стосується військових строкової служби.

Військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях або у проведенні заходів з національної безпеки та оборони, тобто знаходяться у гарячих точках, отримують додаткову нагороду у розмірі 100 тисяч грн на місяць пропорційно часу участі в бойових діях.

Наприклад, стрілець сухопутних військ разом з додатковою винагородою отримує 113 тис. 244 грн щомісячно, а командир бригади —132 тисячі 962 грн.

Таке рішення також не стосується і військових строкової служби.

Як отримати виплати військовослужбовцям

Треба прибути до військової частини та заступити на посаду. Пересвідчитись, що у командира є відповідний наказ про зарахування військового на відповідну посаду.

Надати у фінансовий відділ частини реквізити будь-якої банківської картки українського банку.

Далі частина подає заявку на виплати Міністерству оборони України. Міністерство перераховує кошти частині, а вона — на банківську картку військовослужбовця.

Нашим воїнам допомагає не тільки держава, а звичайні люди. Раніше ми розповідали, як батько та донька роблять баггі для ЗСУ.