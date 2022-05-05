Від 30 до 100 тис. грн. Розповідаємо, яке грошове забезпечення отримують українські військові під час війни

Від 1 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові службовці отримуватимуть 30 і 100 тисяч гривень грошового забезпечення.
У твіттері один військовий навіть поширив підтвердження цих слів.
Трохи хороших новин. Президент обіцяв 100000 грн на передовій – президент виконав.P.S. Прошу без політсрачів, пост просто констатація факту.P.S.2. Тепер можу здійснити свою мрію – одружитися, кохана дівчина є, кошти на весілля є. Залишилося вийти з Маріуполя живим. pic.twitter.com/LK2u0J8bx5
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— Леван (@LevanRTS) April 19, 2022
Трохи хороших новин. Президент обіцяв 100000 грн на передовій – президент виконав.P.S. Прошу без політсрачів, пост просто констатація факту.P.S.2. Тепер можу здійснити свою мрію – одружитися, кохана дівчина є, кошти на весілля є. Залишилося вийти з Маріуполя живим. pic.twitter.com/LK2u0J8bx5
Вікна розкажуть про грошове забезпечення військовослужбовців та скільки вони отримують.
Грошове забезпечення військовослужбовців — це гарантовані грошові кошти, які держава виплачує військовим.
Грошове забезпечення військовослужбовців — це гарантовані грошові кошти, які держава виплачує військовим.
Розмір цих виплат може варіюватися залежно від посади, тривалості служби, інтенсивності роботи тощо.
Грошове забезпечення військового складається з:
Уряд вирішив, що під час воєнного стану всім військовослужбовцям, крім основного щомісячного забезпечення, виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 тисяч грн на місяць.
Проте це рішення не стосується військових строкової служби.
Військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях або у проведенні заходів з національної безпеки та оборони, тобто знаходяться у гарячих точках, отримують додаткову нагороду у розмірі 100 тисяч грн на місяць пропорційно часу участі в бойових діях.
Наприклад, стрілець сухопутних військ разом з додатковою винагородою отримує 113 тис. 244 грн щомісячно, а командир бригади —132 тисячі 962 грн.
Наприклад, стрілець сухопутних військ разом з додатковою винагородою отримує 113 тис. 244 грн щомісячно, а командир бригади —132 тисячі 962 грн.
Таке рішення також не стосується і військових строкової служби.
Нашим воїнам допомагає не тільки держава, а звичайні люди. Раніше ми розповідали, як батько та донька роблять баггі для ЗСУ.