Добре серце чи холодний розум? Як працюють прокурори в Україні та скільки заробляють

Знайти роботу до душі буває досить складно. Адже хтось розуміє, що йому чи їй до вподоби ще з дитинства, а декому доводиться шукати чи не кілька десятиліть.

Та все ж таки у цих кар’єрних блуканнях може допомогти обізнаність щодо різних професій. Так, іноді деякі батьки мріють, щоб їхня дитина стала у майбутньому адвокатом чи прокурором. Однак чи всім це до снаги?

Експрокурор Київської обласної прокуратури Казбек Тедеєв розповів Ранку у Великому Місті, як стати прокурором, якою має бути людина на цій посаді, чи дійсно її будуть перевіряти на детекторі брехні та скільки вона зможе заробляти.

Основи професії прокурора

Казбек Тедеєв говорить, що насамперед, щоб стати прокурором, потрібно отримати вищу юридичну освіту. Після цього кандидат має пройти конкурс, за балами якого визначається, чи зможе ця особа обіймати дані посаду.

У разі позитивної відповіді, людина отримає роботу та зможе заробляти близько 35 тисяч гривень, за словами експрокурора.

Це достатньо великий рівень, щоб не брати хабарі та сумлінно виконувати свої професійні обов’язки.

Та й перспективи стати генпрокурором є у кожного, хто сумлінно виконує свою роботу на меншій посаді. Однак варто пам’ятати й про небезпеки, адже, як говорить Казбек Тедеєв, існує ймовірність, що прокурору будуть погрожувати.

Оскільки сам експрокурор колись вів найскладніші та досить резонансні справи, він отримував і чимало погроз. Та чоловік заспокоює, що, на щастя, в його прикладі людина не перейшла від слів до дій.

Дзвонили, писали, що знайдуть. Але я живий і все добре.

Попри все, Казбек Тедеєв говорить, що насамперед у прокурора має бути добре серце.

Принаймні, в його практиці це дозволяло знаходити добрих друзів та краще порозумітись не лише з колегами, але й з тими, кого він звинувачував.

Я завжди користувався своїм добрим серцем, бо навіть підозрюваний відчуває, що ти до нього ставишся не як до злодія, а як до людини.

Крім цього, чоловік виділяє ще кілька важливих якостей для майбутнього прокурора — чесність, непідкупність, сумлінність та фаховість. Також важливі й знання Конституції України, Кримінального кодексу та інших законів.

Та не завжди все має бути вивчене, як вірш у школі, важливо — знати головні аспекти та швидко орієнтуватись в інформації.

Все залежить від людини та її бажання допомагати людям, — додає Казбек Тедеєв.

Що може змусити піти з професії

Казбек Тедеєв розповідає, що сам не зміг продовжувати працювати у прокуратурі з однієї причини — не склав тести. Пояснює, що між допомогою людям та сидінням над книжками обрав перше. Адже прокурор насамперед має захищати права та свободи громадян України.

Дуже подобалось розмовляти з людьми. Коли ти спілкуєшся, чуєш людей і вони довіряють тобі — мені це дуже подобалось, бо вони розкривають свою душу.

Однак чоловік додає, що також з посади можуть звільняти й з інших причин, наприклад, підозра у корупції чи іншому тяжкому злочині. У цьому разі можуть і рекомендувати пройти поліграф, але не змусити — ця процедура завжди добровільна.

Та іноді у суспільстві виникає питання, якщо всі будуть юристами й економістами, хто відновлюватиме країну? Читай, наскільки важлива профтехосвіта в Україні і як її здобути.

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