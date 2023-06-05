Доброе сердце или холодный разум? Как работают прокуроры в Украине и сколько зарабатывают

Найти работу по душе бывает достаточно сложно. Ведь кто-то понимает, что ему или ей нравится еще с детства, а некоторым приходится провести в поисках несколько десятилетий.

И все же в этих карьерных блужданиях может помочь осведомленность о разных профессиях. Так иногда некоторые родители мечтают, чтобы их ребенок стал в будущем адвокатом или прокурором. Однако всем ли это по силам?

Экспрокурор Киевской областной прокуратуры Казбек Тедеев рассказал Ранку у Великому Місті, как стать прокурором, каким должен быть человек на этом посту, действительно ли его будут проверять на детекторе лжи и сколько он сможет зарабатывать.

Основы профессии прокурора

Казбек Тедеев говорит, что прежде всего, чтобы стать прокурором, нужно получить высшее юридическое образование. После этого кандидат должен пройти конкурс, по баллам которого определяется, сможет ли этот человек занимать данную должность.

В случае положительного ответа, человек получит работу и сможет зарабатывать около 35 тысяч гривен, по словам экспрокурора.

Это достаточно вычокий уровень, чтобы не брать взятки и добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности.

Да и перспективы стать генпрокурором есть у каждого, кто добросовестно выполняет свою работу на низшей должности. Однако следует помнить и об опасностях, ведь, как говорит Казбек Тедеев, существует вероятность, что прокурору будут угрожать.

Поскольку сам экспрокурор когда-то вел самые сложные и резонансные дела, он получал и немало угроз. Но мужчина успокаивает, что, к счастью, в его случае человек не перешел от слов к действиям.

Звонили, писали, что найдут. Но я жив и все хорошо.

Несмотря на все, Казбек Тедеев говорит, что прежде всего у прокурора должно быть доброе сердце.

По крайней мере, в его практике это позволяло находить хороших друзей и лучше поладить не только с коллегами, но и с теми, кого он обвинял.

Я всегда пользовался своим добрым сердцем, потому что даже подозреваемый чувствует, что ты к нему относишься не как к вору, а как к человеку.

Кроме того, мужчина выделяет еще несколько важных качеств для будущего прокурора — честность, неподкупность, добросовестность и профессиональность. Также важны и знания Конституции Украины, Уголовного кодекса и других законов.

Но не всегда все должно быть выучено, как стихотворение в школе, важно знать главные аспекты и быстро ориентироваться в информации.

Все зависит от человека и его желания помогать людям, — добавляет Казбек Тедеев.

Что может заставить уйти из профессии

Казбек Тедеев рассказывает, что сам не смог продолжать работу в прокуратуре по одной причине — не сдал тесты. Объясняет, что между помощью людям и сиденьем за книгами избрал первое. Ведь прокурор, прежде всего, должен защищать права и свободы граждан Украины.

Очень нравилось разговаривать с людьми. Когда ты общаешься, слышишь людей и они доверяют тебе — мне это очень нравилось, потому что они раскрывают свою душу.

Однако мужчина добавляет, что также от должности могут увольнять и по другим причинам, например, подозрение в коррупции или другом тяжком преступлении. В этом случае могут и рекомендовать пройти полиграф, но не заставить — эта процедура всегда добровольна.

Но иногда в обществе возникает вопрос, если все будут юристами и экономистами, кто будет восстанавливать страну? Читай, насколько важно профтехобразование в Украине и как его получить.

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