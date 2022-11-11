Твоя робота

Шукай можливості за будь-яких умов — як ресторанному бізнесу виграти від відключень світла

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Листопада 2022, 20:30
Як ресторанам збільшити прибутки під час відключення світла
Фото: Pexels

Більше новин
Медики Дніпра
Результат вражає! Як у Дніпрі рятують поранених бійців
Боєць полку Азов
Люди там просто варилися! Боєць полку Азов про пережите на Азовсталі та російський полон
Хто з відомих людей перейшов на українську мову
Вибір свідомих: хто з відомих людей перейшов на українську мову
Чому Путін здав Херсон - пояснення політичного аналітика
Що змусило Путіна відмовитись від Херсону: секрет успіху контрнаступу ЗСУ
Дивитись більше

Матеріали по темі

Медики Дніпра
Результат вражає! Як у Дніпрі рятують поранених бійців
Боєць полку Азов
Люди там просто варилися! Боєць полку Азов про пережите на Азовсталі та російський полон
Хто з відомих людей перейшов на українську мову
Вибір свідомих: хто з відомих людей перейшов на українську мову
Чому Путін здав Херсон - пояснення політичного аналітика
Що змусило Путіна відмовитись від Херсону: секрет успіху контрнаступу ЗСУ

Відео
0:03:33
Медики Дніпра

Результат вражає! Як у Дніпрі рятують поранених бійців
0:03:40
Хто з відомих людей перейшов на українську мову
Вибір свідомих: хто з відомих людей перейшов на українську мову
Чому Путін здав Херсон - пояснення політичного аналітика
Що змусило Путіна відмовитись від Херсону: секрет успіху контрнаступу ЗСУ
0:13:36
Як минув саміт ACEAN — користь для українського бізнесу
Нові можливості для українського бізнесу: як пройшов саміт ASEAN та про що вдалось домовитися
Херсон
Нескорений та назавжди вільний! Херсон звільнено офіційно — ЗСУ зайшли у місто
0:00:12
Обмін полоненими
Ми повернемо усіх! Обмін полоненими 11 листопада: кого вдалося визволити
0:03:11
Як волонтери будують дім для великої родини з Маріуполя
Непереможні, коли об’єднуємося! Як волонтери з усієї країни будують дім для родини з десятьма дітьми
0:02:58
Результати виборів США
Для України нічого не зміниться! Заяви Байдена і Трампа про проміжні вибори до Конгресу США
Ситуація в Херсоні наразі: відведення військ, звільнені території та звернення Зеленського
Ситуація в Херсонській області: просування ЗСУ, спротив ворога та гуманітарна криза в Херсоні
Війна
710 “хороших” росіян: скільки військових втратила Росія в Україні
Більше відео
Як приборкати емоційні гойдалки
Читати далі
“То плачу у відчаї, то радію життю. Як приборкати емоційні гойдалки?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь