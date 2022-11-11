Шукай можливості за будь-яких умов — як ресторанному бізнесу виграти від відключень світла

Після жовтневих російських обстрілів української енергосистеми всі відчули дискомфорт через віялові та аварійні відключення електроенергії.

Страждають не тільки звичайні споживачі, а й бізнес. Адже нині буквально всі сфери діяльності пов’язані з електрикою.

Однак українці навіть у такій ситуації вбачають нові можливості, тож духом не падають. Економічна правда розібралась, як ресторанам та кафе відновити свій заробіток та стати популярними серед дистанційних працівників.

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Відсутність світла: плюс чи мінус

З одного боку, масові відключення електроенергії, які подекуди доходять до трьох разів на добу, суттєво вдарили по виторгу ресторанного бізнесу.

Їжа в холодильниках швидко псується, кавові машини, міксери та інші кухонні електроприлади не працюють. Багатьом ресторанам довелось скоротити меню. Клієнти не можуть безготівково розраховуватись.

Неможливо й спрогнозувати, скільки людей прийде, а відтак не вдається розрахувати, скільки запасів харчів робити. Здається, це катастрофа.

Але поглянемо на це з іншого боку. Уже на початку листопада доходи ресторанів знову почали повертатись на рівень “до обстрілів 10-11 жовтня”, а подекуди навіть зростати ще більше.

Причина криється в тому, що люди, які працюють дистанційно, почали шукати варіанти, як продовжувати роботу попри відсутність вдома світла та інтернету.

Звісно, найпростіший спосіб для них — перейти в найближчу кав’ярню чи ресторан, де ці блага цивілізації є. Адже проплатити абонемент у коворкінг можуть собі дозволити не всі, та й знайти таке місце поруч зі своїм будинком буває проблематично.

Таким чином люди отримують собі запасний “офіс” та можливість працювати за будь-яких умов, а кафе — постійних клієнтів, виторг та збереження робочих місць.

Виграють від цього заклади поблизу будинків, які подбали про генератори чи зарядні станції. Але часто люди готові навіть “емігрувати” до інших районів міста в пошуках джерела електроенергії.

До речі, якщо ти думаєш, що люди з ноутбуками просто годинами сидять на одному місці та нічого не замовляють, то це зовсім не так.

Відвідувачі, які віддалено працюють з кафе, часто вирішують повноцінно поснідати (пообідати) чи перекусити прямо на робочому місці. Адже, як відомо, голод — не тітка.

Як ресторанам збільшити прибутки

Власникам ресторанного бізнесу варто пам’ятати, що конкуренція на цьому ринку дуже велика. Зазвичай поблизу будинків є навіть кілька кафе. А тому за клієнтів потрібно ще поборотись.

Найбільш популярними стануть заклади, які подбають про посилену електрифікацію та підлаштуються під нові реалії.

Йдеться про:

стабільний доступ до інтернету — проплати кращий тариф у провайдера та купи потужний “гігабітний” роутер;

— проплати кращий тариф у провайдера та купи потужний “гігабітний” роутер; доступ до розетки біля кожного столика — придбай подовжувачі або станції шерингу павербанків;

— придбай подовжувачі або станції шерингу павербанків; комфорт для клієнтів — підбери нейтральний плейлист у закладі та зроби музику тихішою;

— підбери нейтральний плейлист у закладі та зроби музику тихішою; приватність — розділи подвійні столи на окремі повноцінні робочі місця;

— розділи подвійні столи на окремі повноцінні робочі місця; температуру — подбай про обігрівачі в залі, щоб люди могли сидіти там годинами та не мерзнути;

— подбай про обігрівачі в залі, щоб люди могли сидіти там годинами та не мерзнути; меню — розшир асортимент легких закусок, приготування яких не залежить від електроенергії;

— розшир асортимент легких закусок, приготування яких не залежить від електроенергії; автономне живлення — придбай генератори та акумулятори для підтримки роботи закладу за будь-яких умов.

Проект ЛУН місто готує інтерактивну мапу із закладами, які працюють навіть під час вимкнень електроенергії. Тож це чудовий шанс заявити про свій ресторан чи кав’ярню та привабити ще більше клієнтів.

Для того, щоб потрапити на карту ЛУН, заповни анкету за посиланням. Розробники планують запустити онлайн-мапу вже цього тижня.

Перебої зі світлом, аварійні та планові відключення електроенергії заважають людям нормально працювати як вдома, так і в офісі.

Але українці завжди знайдуть вихід з будь-якої ситуації. Читай лайфхаки, як працювати без електроенергії.

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