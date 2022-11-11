Ищи возможности при любых условиях — как ресторанному бизнесу выиграть от отключений света

После октябрьских российских обстрелов украинской энергосистемы все почувствовали дискомфорт из-за веерных и аварийных отключений электроэнергии.

Страдают не только обычные потребители, но и бизнес. Ведь сейчас практически все сферы деятельности зависят от электричества.

Однако украинцы даже в такой ситуации видят новые возможности, поэтому духом не падают. Экономическая правда разобралась, как ресторанам и кафе восстановить свой заработок и стать популярными среди дистанционных работников.

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Отсутствие света: плюс или минус

С одной стороны, массовые отключения электроэнергии, кое-где доходящие до трех раз в сутки, существенно ударили по выручке ресторанного бизнеса.

Еда в холодильниках быстро портится, кофемашины, миксеры и другие кухонные электроприборы не работают. Многим ресторанам пришлось сократить меню. Клиенты не могут безналично рассчитываться.

Невозможно и спрогнозировать, сколько людей придет, а поэтому не удается рассчитать, сколько запасов продовольствия делать. Похоже, это катастрофа.

Но взглянем на это с другой стороны. Уже в начале ноября доходы ресторанов снова начали возвращаться на уровень “до обстрелов 10-11 октября”, а иногда даже расти еще больше.

Причина кроется в том, что люди, работающие дистанционно, начали искать варианты, как продолжать работу, несмотря на отсутствие дома света и интернета.

Конечно, самый простой способ для них — перейти в ближайшее кафе или ресторан, где блага цивилизации есть. Ведь проплатить абонемент в коворкинг могут себе позволить не все, и найти такое место рядом со своим домом бывает проблематично.

Таким образом, люди получают себе запасной “офис” и возможность работать при любых условиях, а кафе — постоянных клиентов, выручку и сохранение рабочих мест.

Выиграют от этого заведения вблизи домов, которые позаботились о генераторах или зарядных станциях. Но часто люди готовы даже “эмигрировать” в другие районы города в поисках источника электроэнергии.

Кстати, если ты думаешь, что люди с ноутбуками часами сидят на одном месте и ничего не заказывают, то это совсем не так.

Посетители, удаленно работающие с кафе, часто решают полноценно позавтракать (пообедать) или перекусить прямо на рабочем месте. Ведь, как известно, голод — не тетка.

Как ресторанам увеличить прибыль

Владельцам ресторанного бизнеса следует помнить, что конкуренция на этом рынке очень большая. Обычно вблизи домов есть даже несколько кафе. Поэтому за клиентов нужно еще побороться.

Наиболее популярными станут заведения, которые позаботятся об усиленной электрификации и подстроятся под новые реалии.

Речь идет про:

стабильный доступ к интернету — проплати лучший тариф у провайдера и купи мощный “гигабитный” роутер;

— проплати лучший тариф у провайдера и купи мощный “гигабитный” роутер; доступ к розетке возле каждого столика — приобрети удлинители или станции шеринга павербанков;

— приобрети удлинители или станции шеринга павербанков; комфорт для клиентов — подбери нейтральный плейлист в заведении и сделай музыку потише;

— подбери нейтральный плейлист в заведении и сделай музыку потише; приватность — раздели двойные столы на отдельные полноценные рабочие места;

— раздели двойные столы на отдельные полноценные рабочие места; температуру — позаботься об обогревателях в зале, чтобы люди могли сидеть там часами и не мерзнуть;

— позаботься об обогревателях в зале, чтобы люди могли сидеть там часами и не мерзнуть; меню — расширь ассортимент легких закусок, приготовление которых не зависит от электроэнергии;

— расширь ассортимент легких закусок, приготовление которых не зависит от электроэнергии; автономное питание — приобрети генераторы и аккумуляторы для поддержания работы заведения при любых условиях.

Проект ЛУН місто готовит интерактивную карту с заведениями, работающими даже при выключении электроэнергии. Это прекрасный шанс заявить о своем ресторане или кофейне и привлечь еще больше клиентов.

Для того чтобы попасть на карту ЛУН, заполни анкету по ссылке. Разработчики планируют запустить онлайн-карту уже на этой неделе.

Перебои со светом, аварийные и плановые отключения электроэнергии мешают людям нормально работать как дома, так и в офисе.

Но украинцы всегда найдут выход из любой ситуации. Читай лайфхаки, как работать без электроэнергии.

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