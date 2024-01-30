Що треба знати про розмитнення авто в Україні: чи є пільги та як це зробити самостійно

Багато українців купують вживаний автомобіль за кордоном, адже там авто коштує дешевше. Але після того стикаються з процедурою розмитнення транспортного засобу.

Навесні 2022 року розмитнення було нульовим, потім уряд скасував цей дозвіл. Тож ми розповімо, що таке розмитнення авто, чи існують якісь пільги та як це зробити.

Насамперед треба знати, що розмитнення транспортного засобу — це легалізація авто в Україні, яке було придбане за кордоном. Ця послуга завжди була платною, тож читай, що треба знати про цю процедуру.

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Розмитнення авто в Україні 2024: чи існують пільги

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, 5 квітня 2022 року, в Україні набув чинності закон про скасування зборів і податків за розмитнення для фізичних осіб на період воєнного стану. Але вже 1 липня 2022 року нульове розмитнення скасували.

Тобто, зараз пільги на розмитнення авто в Україні не передбачені для жодної категорії громадян.

Утім є деякі винятки, про це каже адвокат та юрист Ростислав Кравець. За його словами, пільгове розмитнення існує для автомобілів, які завозять в Україну на потреби військових. Але для цього потрібне відповідне звернення від військовослужбовців та конкретної частини. Тоді автівку можна завезти в Україну майже з нульовим розмитненням.

Адвокат Василь Хітько розповідає про зареєстрований у Верховній Раді законопроект №9058. Згідно з цим законопроектом, хочуть повернути нульове розмитнення для учасників бойових дій та членів їхніх сімей.

— Якщо цей закон ухвалять, це дасть змогу учасникам бойових дій та членам їхньої сімʼї розмитнити один автомобіль безплатно! Однак УБД самостійно не можуть перетнути кордон.

Але військові можуть зробити нотаріальну довіреність на члена своєї сімʼї, який зможе виїхати та купити авто за кордоном, — зазначає Хітько.

Варто зазначити, якщо цей законопроект ухвалять, то придбаний транспортний засіб не можна буде продати протягом трьох років.

Як розмитнити авто в Україні 2024

Розмитнити транспортний засіб можна за допомогою митного брокера або самостійно.

Кроки для самостійного розмитнення авто.

Купівля авто та його оформлення за кордоном з отриманням договору купівлі-продажу та техпаспорту. Подання попередньої митної декларації, без якої в’їзд на митну територію неможливий. Подавати декларацію необхідно в митницю, де проходитиме оформлення. Перед цим етапом необхідно перерахувати на рахунок відповідної митниці грошову заставу у розмірі повної вартості розмитнення транспортного засобу. Якщо аванс перевищить підсумкову вартість оформлення транспорту, цю різницю повернуть власнику. Перетин кордону. Доставлення авто в зону митного контролю. За необхідності треба буде доплатити кошти той самий рахунок митниці. Це може бути через коливання курсу або зміну ціни на транспортний засіб; отримання сертифіката відповідності. Заповнення митної декларації. Постановка авто на облік в Україні.

Ти можеш самостійно оформити митну декларацію на порталі Єдине вікно для міжнародної торгівлі. Треба перейти до розділу Ввезення легкового автомобіля, там можна знайти всю необхідну інформацію про розмитнення автомобілів без допомоги брокера.

Коли ти купуєш авто, треба обов’язково оформити страхування. Раніше ми розповідали, як оформити страховку на авто в Україні та що для цього треба.

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