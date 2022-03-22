Щомісячні виплати для внутрішніх переселенців — хто отримає та як це оформити

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Березня 2022, 21:54
Як отримати виплати від держави переселнцям
Фото: УНІАН, Pexels

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