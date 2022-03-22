Щомісячні виплати для внутрішніх переселенців — хто отримає та як це оформити

Держава піклується про своїх громадян, в такі часи це вкрай необхідно. Уряд ухвалив рішення про допомогу внутрішнім переселенцям.

Люди, що переїхали з зони бойових дій в безпечні області отримуватимуть соціальні виплати.

Щомісячно людям з інвалідністю платитимуть три тисячі гривень, іншим — дві тисячі.

Про це повідомила Міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Хто отримає допомогу

Виплати зможуть отримати люди, які перемістилися з тимчасово окупованої території в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, а також з територій активних бойових дій.

Області можна знайти у переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204.

Люди, які стали “повторними” переселенцями теж зможуть отримати виплати.

Як отримати допомогу

Щоб отримати виплати треба стати на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та отримати відповідну довідку.

Далі треба подати заяву на отримання допомоги на проживання.

Відповідну заяву можна подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевих органів влади.

Згодом це можна буде зробити в Дії.

Як проводяться виплати

Виплата допомоги здійснюється через Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав у заяві на допомогу.

Допомога надається щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.

Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану.

— Я прошу всіх, хто переїхав з небезпечних населених місць, та потребує допомоги, реєструватись як внутрішньо переміщені особи й звертатись за допомогою.

Також я прошу тих, кому допомога не потрібна, хто не втратив роботу і може забезпечувати себе самостійно на новому місці, поступати згідно з тим, що підказує совість, — прокоментувала Марина Лазебна.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль детально розповідав, якою буде підтримка українців під час війни.