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Це важливо! В Україні розроблять правопис кримськотатарської мови

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 31 Липня 2023, 12:00
правопис кримськотатарської мови
Фото: Pexels

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