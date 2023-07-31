Це важливо! В Україні розроблять правопис кримськотатарської мови

Україна плекає не лише українську, а й мову корінного народу — кримських татар. Для цього існує Національна комісія з питань кримськотатарської мови.

Детальніше про Національний корпус кримськотатарської мови читай тут.

В результаті роботи під співголовуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук було ухвалено рішення розробити правопис кримськотатарської мови з використанням алфавіту на основі латинської графіки.

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Використання латинського алфавіту полегшить вивчення кримськотатарської мови як етнічним кримським татарам, так і усім охочим, — йдеться у повідомленні.

28 липня Кабмін схвалив це важливе рішення для України та її національних меншин, про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції.

Розробкою нового правопису займатиметься Державна служба з етнополітики та свободи совісті в колаборації з МОН.

Окрім того, до наукової роботи будуть залучені інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а також Меджлісу кримськотатарського народу.

Від рук росіян страждають не лише Українці. Як Росія репресує кримських татар, ми розповіли у матеріалі.

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