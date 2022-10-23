В Україні створили Національний корпус кримськотатарської мови — що це та для чого потрібен

Наша країна прекрасна та багатогранна. Ми можемо мати різні діалекти, звички, одяг та навіть мову, але все одно будемо єдиними українцями. Тому нам важливо берегти свою спадщину, традиції, культуру.

В Україні створюють Національний корпус кримськотатарської мови. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Міністерство ініціювало створення Національного корпусу кримськотатарської мови (НККМ) у межах реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.

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Це онлайн-платформа, яка підтримує роботу відкритої бази даних навчально-освітніх, наукових та інших матеріалів кримськотатарською мовою.

Завдяки цьому проекту в Міністерстві хочуть зробити кримськотатарську мову широковживаною та забезпечити її дослідження та сталий розвиток. ЮНЕСКО вже внесло кримськотатарську до списку тих мов, які перебувають під серйозною загрозою.

Цей проект дасть поштовх для впровадження кримськотатарської мови в операційних системах та онлайн перекладачах. Зараз збирають друковані та онлайн-джерела кримськотатарської мови. Кожен може долучитися до створення Національного корпусу, зробити це можна за посиланням.

Проект реалізують за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Крим — це Україна, ми не забуваємо про це і повернемо його. Раніше ми розповідали історію кримського Тавра, який стояв на захисті Азовсталі.

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