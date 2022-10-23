Україна

В Україні створили Національний корпус кримськотатарської мови — що це та для чого потрібен

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Жовтня 2022, 13:00
Вона вже під великою загрозою! В Україні створили Національний корпус кримськотатарської мови

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