В Украине создали Национальный корпус крымскотатарского языка — что это и для чего нужно

Наша страна прекрасна и многогранна. У нас могут быть разные диалекты, привычки, одежда и даже язык, но все равно будем едиными украинцами. Поэтому нам важно беречь свое наследие, традиции, культуру.

В Украине создают Национальный корпус крымскотатарского языка. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Министерство инициировало создание Национального корпуса крымскотатарского языка (НККМ) в рамках реализации Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы.

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Это онлайн-платформа, которая поддерживает работу открытой базы данных учебно-образовательных, научных и других материалов на крымскотатарском языке.

Благодаря этому проекту в Министерстве хотят сделать крымскотатарский язык широкоупотребляемым и обеспечить его исследования и устойчивое развитие. ЮНЕСКО уже внесло крымскотатарский в список тех языков, которые находятся под серьезной угрозой.

Этот проект даст толчок для введения крымскотатарского языка в операционных системах и онлайн переводчиках. Сейчас собирают печатные и онлайн-источники крымскотатарского языка. Каждый может приобщиться к созданию Национального корпуса, сделать это можно по ссылке.

Проект реализуют при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа и Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко.

Крым — это Украина, мы не забываем об этом и вернем его. Ранее мы рассказывали историю крымского Тавра, который защищал Азовсталь.

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