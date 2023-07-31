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Это важно! В Украине разработают правописание крымскотатарского языка

Вероника Кононенко, редактор сайта 31 июля 2023, 12:00
правопис кримськотатарської мови
Фото: Pexels

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