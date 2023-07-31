Это важно! В Украине разработают правописание крымскотатарского языка

Украина лелеет не только украинский, а и язык коренного народа — крымских татар. Для этого существует Национальная комиссия по крымскотатарскому языку.

Подробнее о Национальном корпусе крымскотатарского языка читай здесь.

В результате работы под сопредседательством вице-премьер-министра Ирины Верещук было принято решение разработать правописание крымскотатарского языка с использованием алфавита на основе латинской графики.

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Использование латинского алфавита облегчит изучение крымскотатарского языка как этническим крымским татарам, так и всем желающим, — говорится в сообщении.

28 июля Кабмин одобрил это важное решение для Украины и ее национальных меньшинств, об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции.

Разработкой нового правописания будет заниматься Государственная служба по этнополитике и свободе совести в коллаборации с МОН.

Кроме того, к научной работе будут привлечены институт языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, а также Меджлиса крымскотатарского народа.

От рук россиян страдают не только украинцы. Как Россия репрессирует крымских татар, мы рассказали в материале.

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