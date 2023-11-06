Війна в Україні

Жахлива трагедія! Триденна жалоба за воїнами 128 бригади — що сталося

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 06 Листопада 2023, 12:05
128 бригада
Фото: Facebook, Pexels

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