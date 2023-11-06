Жахлива трагедія! Триденна жалоба за воїнами 128 бригади — що сталося

Іноді трагедії на війні вибивають ґрунт з-під ніг. 3-го листопада на Запоріжжі ворог вдарив по розташуванню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Не минулося без загиблих та потерпілих. Згодом у своєму Facebook 128 ОГШб повідомила про 19 загиблих бійців внаслідок російського удару.

Удар по 128 бригаді: що сталося

Як зазначається, ворог бив по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. З ракети Іскандер-М влучив по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Поранення отримали також і місцеві мешканці.

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Зі слів військових, того дня воїнів саме зібрали для вручення нагород з нагоди Дня артилериста. Наразі командування з’ясовує всі обставини трагедії.

Тим часом на Закарпатті, де дислокується бригада, 6 листопада оголошують триденну жалобу. У храмах відбудуться служіння за загиблими, повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита у себе в Telegram.

Наші герої живі доти, поки живе пам’ять про них і їхні подвиги, — прокоментував він.

Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції Міноборони провести повну перевірку за фактом трагедії.

Військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону розповів, що не виключає — на місці трагедії росіяни мали коригувальника. Адже у переважній більшості випадків таку дорогу ракету як Іскандер-М ворог використовує, коли має підтверджену інформацію про велике скупчення людей.

Припускають, що коригувальник — хтось із місцевого населення.

Редакція Вікна-новини висловлює свої співчуття родині кожного полеглого захисника та захисниці. Їхній подвиг не буде забуто.

Реакція президента на удар по 128 гірсько-штурмовій бригаді

Удар по воїнах 128 ОГШб прокоментував президент Володимир Зеленський. Він висловив свої співчуття родинам полеглих і повідомив, що за фактом трагедії відкрито кримінальне провадження.

— Розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними, — зауважив глава держави.

Зеленський також додав: зміни, які необхідні, будуть впроваджені.

Це стосується багатьох речей — від недбалості, яка трапляється, до радянщини та жахливої бюрократії, які не дають багатьом у наших Силах оборони реалізувати свій потенціал, — запевнив президент.

Як підтримати людину, яка втратила близького — важливі поради на випадок, коли бракує слів.

Довідка. 128 бригада перебуває у складі ОК Захід і дислокується у Закарпатській області. Україну боронить від початку російського вторгнення — з 2014 року. Торік 128 бригада звільняла Херсон, військові також воювали під Бахмутом. На Запорізький напрямок захисників перекинули на початку 2023 року.

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