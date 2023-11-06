Война в Украине

Ужасная трагедия! Трехдневный траур по воинам 128 бригады — что случилось

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 06 ноября 2023, 12:05
128 окрема гірсько-штурмова бригада
Фото: Pexels, Facebook

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