Ужасная трагедия! Трехдневный траур по воинам 128 бригады — что случилось

Трагедии на войне выбивают почву из-под ног. 3 ноября в Запорожской области враг ударил по расположению военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Не обошлось без погибших и пострадавших. Позже в своем Facebook 128 ОГШб сообщила о 19 погибших бойцах в результате российского удара.

Удар по 128 бригаде: что случилось

Как отмечается, враг бил по 26 населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах. Из ракеты Искандер-М ударил по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Ранения получили также местные жители.

Сейчас также смотрят

По словам военных, в тот день воинов собрали для вручения наград по случаю Дня артиллериста. Пока командование выясняет все обстоятельства трагедии.

Тем временем в Закарпатской области, где дислоцируется бригада, 6 ноября объявляют трехдневный траур. В храмах состоятся служения по погибшим, сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Мыкыта у себя в Telegram.

Наши герои живы до тех пор, пока живет память о них и их подвигах, — прокомментировал он.

Министр обороны Рустем Умеров поручил Главной инспекции Минобороны провести полную проверку по факту трагедии.

Редакция Вікна-новини выражает свои соболезнования семье каждого погибшего защитника и защитницы. Их подвиг не будет забыт.

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона рассказал, что не исключает — на месте трагедии у россиян был корректировщик. Ведь в подавляющем большинстве случаев такую дорогую ракету, как Искандер-М, враг использует, когда имеет подтвержденную информацию о большом скоплении людей.

Не исключено, что наводчик — среди местного населения.

Реакция Зеленского на удар по 128 горно-штурмовой бригаде

Удар по воинам 128 ОГШб прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он выразил свои соболезнования семьям погибших и сообщил, что по факту трагедии открыто уголовное дело.

— Расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными, — отметил глава государства.

Зеленский также добавил: необходимые изменения будут введены.

Это касается многих вещей — от небрежности, которая случается, до советщины и ужасной бюрократии, которые не дают многим в наших Силах обороны реализовать свой потенциал, – заверил президент.

Как поддержать человека, потерявшего близкого — важные советы на случай, когда слов не хватает.

Справка. 128 бригада находится в составе ОК Захід и дислоцируется в Закарпатской области. Украину защищает с начала российского вторжения — 2014 года. В прошлом году 128 бригада освобождала Херсон, военные также воевали под Бахмутом. На Запорожское направление защитников перебросили в начале 2023 года.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.