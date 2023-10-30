Должны помнить каждого: жена погибшего Героя Украины о переименовании улиц и миссии каждого украинца

В Одессе впервые с начала полномасштабной войны переименуют улицу в честь погибшего украинского воина. Скоро топоним, названный именем российского генерала Бочарова, станет улицей Героя Украины Владислава Бувалкина.

Жена погибшего воина Маргарита рассказала о том, как происходил процесс переименования улицы и об отношении к Героям Украины в стране.

О переименовании улиц

Люди живут десятилетиями на одной улице и не знают, откуда происходит ее название.

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Сейчас, когда дали задание переименовать около 600 улиц, есть предложения назвать какую-то, к примеру, Сахарной. И это в то время, когда есть предложения называть в честь героев Украины.

Кто-то спорит, стоит ли менять названия, и кто достоин, чтобы улица носила его имя.

Это не конкурс на выпекание тортов.

Это были люди, которые пошли на фронт с пониманием, что завтра их может не стать. И сложно подумать, что могут быть еще какие-то варианты, чем дать улице имя героя.

Не назвать улицы в честь героя — это уже невежество.

— Относительно улицы Владислава Бувалкина решение было принято сразу. Не понимаю, почему по другим улицам задерживаются, потому что все — самые достойные из украинцев.

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Всегда говорила Владиславу, что он самый достойный. Однако он очень скромный человек, поэтому говорил, что таких, как он, много. Он не был военным человеком, но ни одна его награда не была номинальной.

Он видел своим домом Украину. Не свою квартиру или двор, а всю страну. Поэтому, как только началась война на Донбассе, он обивал пороги военкоматов.

Владислав был в Должанском котле. Он рассказывал, что тогда перед выходом они с другом нашли одно яблоко и разделили на двоих. А зеленый коридор оказался обманом, и начался бой длиной в полтора дня.

Позже он говорил, что, пока идет война, он не может покинуть службу. Он не мог оставить собратьев и Украину, которым может быть полезен.

То, что с ним произошло, не могли воспринять даже мужчины. Однако пуля или снаряд не выбирают. Хороший ты человек или нет, удачливый или невезучий, правильно жил или нет, они летят по своей траектории.

Что каждый украинец может сделать для победы

Каждый должен взять на себя ответственность по силам. Если кто-то воюет, другой должен крутить дроны, плести сетки, выпекать, готовить пищу. И если ты ищешь, то обязательно найдешь, чем будешь полезен. Просто нужно начинать делать хоть что-нибудь.

Людям нужно объединяться: у кого-то есть идея, а у кого-то руки. А если мы будем думать, что как-нибудь отсидимся, то эту войну передадим своим детям.

Также раньше мы рассказывали историю Героя Украины Дениса Макаровского, выведшего из полной осады Изюма свою роту и другие подразделения бригады.

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