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Должны помнить каждого: жена погибшего Героя Украины о переименовании улиц и миссии каждого украинца

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 30 октября 2023, 22:00

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Підрозділ Ахіллес показав роботу БПЛА під Бахмутом: збитки ворога мільйонні
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Окрестности Бахмута усеяны телами врагов. Подразделение Ахиллес показало работу ударными беспилотниками

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