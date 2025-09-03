Росія змушує власників авто на українській реєстрації оформити російські номери

Росія продовжує насильницькими діями відрізати українських громадян на ТОТ від усього українського та будь-яких згадок, повʼязаних з Україною.

Стало відомо, що користування автомобілями на українських номерах у Криму буде визнано незаконним.

Більше про це — далі у матеріалі.

Авто на українській реєстрації визнають незаконним на ТОТ

За повідомленням Представництва президента України в АР Крим, російська окупаційна влада заявила про намір визнати користування автомобілями на українських номерах незаконним у Криму.

— Власникам українських автомобільних номерів в окупованому Севастополі дали чотири місяці для приведення своїх транспортних засобів у відповідність до вимог російського окупаційного режиму.

Зазначається, що з 1 січня 2026 року використання автомобілів з українською реєстрацією буде визнано незаконним, — заявили на сайті Представництва.

Також відомо, що це стосується жителів тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які проживають у Севастополі.

Спротив у Криму

Попри все, у Криму все ще існує спротив російській окупації. Як зазначили на сайті Представництва, активісти руху Жовта стрічка активно діє у Сімферополі, Севастополі та Ялті.

Там активісти потайки розмістили українські стрічки, плакати та інші символи на вулицях, у парках і біля пам’ятників.

Незабаром росіяни планують провести так звані вибори, тож активісти закликають населення Криму ігнорувати ці заходи.

Нагадаємо, що Росія незаконно утримує кримських татар у своїх катівнях та вʼязницях. Вже понад 30 родичів не дочекалися повернення своїх рідних з російського полону.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!