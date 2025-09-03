Для тебе Війна в Україні

Росія змушує власників авто на українській реєстрації оформити російські номери

Вікторія Мельник, журналістка сайту 03 Вересня 2025, 12:00 3 хв.
крим
Крим сьогодні Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь