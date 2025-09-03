Росія змушує власників авто на українській реєстрації оформити російські номери

Росія продовжує насильницькими діями відрізати українських громадян на ТОТ від усього українського та будь-яких згадок, повʼязаних з Україною.
Стало відомо, що користування автомобілями на українських номерах у Криму буде визнано незаконним.
Більше про це — далі у матеріалі.
Авто на українській реєстрації визнають незаконним на ТОТ
За повідомленням Представництва президента України в АР Крим, російська окупаційна влада заявила про намір визнати користування автомобілями на українських номерах незаконним у Криму.
— Власникам українських автомобільних номерів в окупованому Севастополі дали чотири місяці для приведення своїх транспортних засобів у відповідність до вимог російського окупаційного режиму.
Зазначається, що з 1 січня 2026 року використання автомобілів з українською реєстрацією буде визнано незаконним, — заявили на сайті Представництва.
Також відомо, що це стосується жителів тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які проживають у Севастополі.
Спротив у Криму
Попри все, у Криму все ще існує спротив російській окупації. Як зазначили на сайті Представництва, активісти руху Жовта стрічка активно діє у Сімферополі, Севастополі та Ялті.
Там активісти потайки розмістили українські стрічки, плакати та інші символи на вулицях, у парках і біля пам’ятників.
Незабаром росіяни планують провести так звані вибори, тож активісти закликають населення Криму ігнорувати ці заходи.
Нагадаємо, що Росія незаконно утримує кримських татар у своїх катівнях та вʼязницях. Вже понад 30 родичів не дочекалися повернення своїх рідних з російського полону.
