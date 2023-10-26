Уже готуються пересісти на літаки! Що відомо про навчання українських пілотів на F-16 в Аризоні

На початку тижня певна кількість українських пілотів почала навчання на винищувачах F-16 у 162-му авіаційному підрозділі Національної гвардії у штаті Аризона, США. Про це 25 жовтня повідомили ВПС США, передає видання Air & Space Forces Magazine.

Навчання українських пілотів на F-16 в Аризоні: що відомо

Навчальний курс адаптовано до базових знань та навичок кожного пілота, а триватиме він декілька місяців.

За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону, пілоти займаються за індивідуальною програмою. Приміром, одні ще проходять мовні курси, інші вже завершують підготовку на тренажері і вже готуються пересісти у літак, який буде пілотований з інструктором.

Зараз також дивляться

162-е крило, що базується у міжнародному аеропорту Тусона, спеціалізується на навчанні іноземних пілотів на F-16. Зазначимо, що раніше вони вже навчали пілотів з більше ніж 20 країн.

У повідомленні зазначають, що стандартний курс підготовки пілотів на F-16 триває близько шести місяців. Проте українські пілоти, ймовірно, не слідуватимуть стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України у захисті неба України від російських повітряних ударів.

Процес навчання комбінує теоретичні заняття, роботу на тренажерах та практичні польоти. Також українські пілоти проходять курс англійської мови в Техасі.

За словами генерал-лейтенанта Майкла Ло, пілоти будуть готові до широкого спектра завдань, а саме для операцій типу повітря-повітря та повітря-земля. Очікується, що українські пілоти почнуть використовувати винищувачі у 2024 році. Також нагадаємо, що Європейські країни планують передати Україні вживані F-16.

У вересні генерал Джеймс Б. Хекер повідомив, що США планують навчити приблизно десять українських пілотів та декілька десятків інженерів.

Нагадаємо, попри те, що США не зобов’язалися надати F-16, що їм належать, для передачі винищувачів потрібен дозвіл американського уряду. У повідомленні зазначають, що нині близько 3000 з них перебувають на озброєнні по всьому світу.

Раніше ми розповідали про те, що Данія та Нідерланди отримали дозвіл США на передачу літаків F-16. Детальніше про те, коли Україна отримує винищувачі — читай у матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.