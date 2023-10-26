Уже готовятся пересесть на самолеты! Что известно об обучении украинских пилотов на F-16 в Аризоне

В начале недели определенное количество украинских пилотов начало обучение на истребителях F-16 в 162-м авиационном подразделении Национальной гвардии в штате Аризона, США. Об этом 25 октября сообщили ВВС США, передает издание Air&Space Forces Magazine.

Обучение украинских пилотов на F-16 в Аризоне: что известно

Учебный курс адаптирован к базовым знаниям и навыкам каждого пилота, а продлится он несколько месяцев.

По словам представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона, пилоты занимаются по индивидуальной программе. К примеру, одни еще проходят языковые курсы, другие уже завершают подготовку на тренажере и уже готовятся пересесть в самолет, который будет пилотироваться с инструктором.

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162-е крыло, базирующееся в международном аэропорту Тусона, специализируется на обучении иностранных пилотов на F-16. Отметим, что ранее они уже обучали пилотов из более чем 20 стран.

В сообщении отмечают, что стандартный курс подготовки пилотов на F-16 длится около шести месяцев. Однако украинские пилоты, вероятно, не будут следовать стандартной модели, поскольку курс будет отвечать потребностям Украины в защите неба Украины от российских воздушных ударов.

Процесс обучения комбинирует теоретические занятия, работу на тренажерах и практические полеты. Также украинские пилоты проходят курс английского языка в Техасе.

По словам генерал-лейтенанта Майкла Ло, пилоты будут готовы к широкому спектру задач, а именно к операциям типа воздух-воздух и воздух-земля. Ожидается, что украинские пилоты начнут использовать истребители в 2024 году. Также напомним, что европейские страны планируют передать Украине подержанные F-16.

В сентябре генерал Джеймс Б. Хекер сообщил, что США планируют обучить примерно десять украинских пилотов и несколько десятков инженеров.

Напомним, несмотря на то, что США не обязались предоставить принадлежащие им F-16, для передачи истребителей требуется разрешение американского правительства. В сообщении отмечают, что сейчас около 3000 из них находятся на вооружении по всему миру.

Ранее мы рассказывали о том, что Дания и Нидерланды получили разрешение США на передачу самолетов F-16. Подробнее о том, когда Украина получает истребители — читай в материале.

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