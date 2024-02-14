Скільки б не минуло днів повномасштабної війни, але жорстокість та цинічність ворога вкотре вражає. Адже російські окупанти гатять саме по цивільних. Сьогодні під вогнем опинились жителі села Багатирі Донецької області.

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок російського обстрілу Донеччини загинуло чотири особи.

В Авдіївці жертвами окупантів стали дві літні жінки. У селі Багатирі Великоновосілківської громади ворожі обстріли забрали життя двох чоловіків.

Зараз також дивляться

Також у Багатирях дві людини дістали поранення. Загалом у населеному пункті пошкоджено сім приватних будинків, аптека та крамниця.

Ворог умисно б’є по мирним жителям області. Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!

Умисний удар по мирних жителях! Під вогнем село Багатирі на Донеччині, є жертви / 2 Фотографії

Разом з тим наслідки російських обстрілів можуть відчуватись ще довго. Читай, що відомо про екоцид на Харківщині через витік нафтових продуктів.

Фото: Вадим Філашкін

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.