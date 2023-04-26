Війна в Україні

Роковини аварії на ЧАЕС та як Путін спробував розіграти “ядерну карту” під час війни в Україні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Квітня 2023, 09:30
Річниця катастрофи на ЧАЕС
Фото: Unsplash

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