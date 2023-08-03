Прикордонники чотири рази зупиняли ворожі ДРГ на Півночі протягом липня: як обороняють кордони

Попри те, що активні бої тривають на Сході та Півдні нашої країни, ворог не полишає спроб перетнути кордон і з Північного напрямку.

Протягом липня ворожі диверсійно розвідувальні групи чотири рази намагалися проникнути на територію України. Про це розповів командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Спроби проникнення ДРГ на Півночі

За словами Наєва, в смузі відповідальності північного оперативно-стратегічного угруповання військ було виявлено та упереджено чотири спроби проникнення на територію України диверсійних розвідувальних груп противника.

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Події відбувалися на ділянці російсько-українського кордону в межах Чернігівської та Сумської областей.

Ворог намагався проникнути на територію України в темну пору доби, але прикордонники на спостережних постах своєчасно помітили диверсантів і відкрили вогонь на ураження.

У заходах протидії диверсійно-розвідувальним силам противника активну участь брали також підрозділи Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, мінометні розрахунки, протидиверсійні резерви та спецпризначенці Центру спеціальних операцій Альфа.

Наєв акцентує, що на Північному напрямку тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону керованими протипіхотними мінами, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.

Російські військові атакують регіони, навіть від яких знаходяться на великій відстані. Ворог активізував атаки на Одещину. Раніше ми розповідали про ситуацію в Одесі та яких збитків зазнало місто від ворожих атак.

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Фото: Сергій Наєв