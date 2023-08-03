Пограничники четыре раза останавливали вражеские ДРГ на Севере в течение июля: как охраняют границы

Несмотря на то, что активные бои продолжаются на Востоке и Юге нашей страны, враг не оставляет попыток пересечь границу и с Северного направления.

В течение июля вражеские диверсионно-разведывательные группы четыре раза пытались проникнуть на территорию Украины. Об этом рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Попытки проникновения ДРГ на Севере

По словам Наева, в полосе ответственности северной оперативно-стратегической группировки войск были выявлены и предотвращены четыре попытки проникновения на территорию Украины диверсионных разведывательных групп противника.

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События происходили на участке российско-украинской границы в Черниговской и Сумской областях.

Враг пытался проникнуть на территорию Украины в темное время суток, но пограничники на наблюдательных постах своевременно заметили диверсантов и открыли огонь на поражение.

В мероприятиях по противодействию диверсионно-разведывательным силам противника активно участвовали также подразделения Сил территориальной обороны, Сил специальных операций, минометные расчеты, противодиверсионные резервы и спецназ Центра специальных операций Альфа.

Наев акцентирует, что на Северном направлении продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.

Российские военные атакуют регионы, даже от которых находятся на большом расстоянии. Враг активизировал атаки на Одесскую область. Ранее мы рассказывали о ситуации в Одессе и какие убытки понес город от вражеских атак.

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