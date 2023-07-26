В Беларуси выросло количество представителей ПВК Вагнер: какая причина и что говорят украинские пограничники

Недавно мы наблюдали за попыткой так называемого переворота в России. Тогда ЧВК Вагнер собрался идти на Москву. Но все это действо быстро прекратилось. С тех пор наемники ЧВК Вагнер отправились в Беларусь и до сих пор находятся там.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о передвижении и количестве наемников Пригожина в Беларуси. Украинские пограничники также прокомментировали ситуацию.

Данилов о ЧВК Вагнере в Беларуси

Мы понимаем, что количество вагнеровцев увеличилось. Их уже достаточно много, чтобы внимательно следить за ситуацией. Сейчас они тренируют подразделения ВС Беларуси.

Впрочем, Данилов говорит, что точная цель пребывания представителей ЧВК Вагнер в Беларуси еще не известна.

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— Дело в том, что после мятежа Пригожина, который произошел, прежде всего, неожиданным для России способом, в России может быстро все меняться, — сказал он, добавляя, что это может касаться и других территорий.

Секретарь СНБО сказал, что благодаря работе украинской разведки он понимает, сколько наемников ЧВК Вагнер находится в Беларуси. Данилов не стал называть точное количество, но отметил, что речь идет о тысячах.

Пограничники о ситуации на границе с Беларусью

Белорусское Минобороны сообщило, что вагнеровцы будут тренировать военных страны. Тем не менее наши пограничники убеждены, что Беларусь имитирует способность своей армии вести боевые действия против Украины, а российская пропаганда помогает ей в этом.

Реальная ситуация свидетельствует о том, что ни сил, ни соответствующих средств у них нет. А присутствием армии преступников хотят усилить информационный эффект якобы угрозы. К любым планам врага наши силы обороны готовы.

Пограничник Артем уверяет, что на границе установлена линия инженерных заграждений: загражденный забор, система рвов, контрольно-следовая полоса и т.д. Работа по усилению рубежей продолжается до сих пор.

Для наблюдения за линией границы также используют БпЛА, но иногда белорусы усложняют их работу. Также за ситуацией следят онлайн с помощью установленных камер видеонаблюдения.

— Мы усилили наблюдение за соседней стороной и тем, что происходит по ту сторону украинско-белорусской границы. Продолжаем эффективно защищать границу и в составе Сил обороны выполнять задачи, — говорит спикер Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина.

Россия продолжает угрожать ядерной катастрофой по всему миру, ведь шантажируют аварией на ЗАЭС. Недавно россияне перевели блок ЗАЭС в режим горячей остановки. Что это значит и чем опасно, читай по ссылке.

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