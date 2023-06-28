Стены на границе с РФ и Беларусью. В Европе взяли пример с Польши и строят ограждения

Из-за российской войны против Украины европейские государства вооружаются ускоренными темпами и усиливают свою оборону. Польша еще в прошлом году построила длинный забор на границе с Беларусью — союзником оккупантов. В этом месяце на нем окончательно установили все системы контроля. В Варшаве говорят: именно эта стена сейчас помогает полякам чувствовать себя защищенными, да еще и Украину поддерживать.

Как сейчас выглядит польско-белорусская граница

Стены здания пограничной заставы пункта Кузница вблизи Беларуси увешаны рисунками. Так польские дети благодарят пограничников за надежную защиту.

Местные хорошо помнят, как два года назад по ту сторону границы собрались тысячи выходцев из Африки и стран Ближнего Востока. Тогда при содействии белорусских пограничников в течение недель они ежедневно штурмом пытались прорваться в Польшу.

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В том, что за разжиганием кризиса стоит Кремль, в Польше не сомневались. Москва уже тогда искусственно усиливала напряжение на западных границах и пыталась дестабилизировать Евросоюз.

Именно тогда россияне и начали стягивать войска к границе с Украиной. Поэтому разогрев кризис, пытались отвлечь внимание Запада от собственных действий.

Пограничный переход в Кузнице Польша закрыла в первый же день после обострения ситуации. Сейчас польско-белорусская граница почти вся перекрыта, за исключением двух железнодорожных путей, через которые товары следуют в Европу.

Пункт пропуска укреплен бетонными блоками, противотанковыми ежами и колючей проволокой. Протяженность польско-белорусской границы — около 400 км, из которых 186 км — по суше.

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Поляки на собственном опыте поняли, какие угрозы несет агрессивный сосед и отмежевались от него. Сейчас польская граница — одна из самых защищенных в Европе.

Она составляет почти 200 км в длину, 5 метров в высоту и почти полтора метра бетона вглубь. Кроме того, установили и 2500 камер наблюдения и датчики движения.

Когда кто-то пытается пересечь границу, мы получаем сигнал тревоги и, согласно процедуре, начинаем оперативные мероприятия, — говорит майор Подляского пограничного отряда Польши Януш Шока.

Какие страны ЕС устанавливают стены на границе с Беларусью и Россией

Огромную стену на границе Польша построила за полгода. На нее потратили более 300 миллионов евро. Ограждение на границе с Россией установила уже и Литва. Также продолжается строительство и на границе Финляндии.

Впрочем, даже несмотря на физический барьер, пограничники должны усиленно патрулировать границу, ведь поток мигрантов хоть и уменьшился, но не иссяк. Так, с начала года зафиксировали более 13 тысяч попыток нелегального пересечения границы.

В польском МВД отмечают: чтобы остановить военное нападение, такого укрепления на границе недостаточно. Впрочем, стена помогает чувствовать себя безопаснее. Сейчас же поляки так же укрепляют и границу с Калининградской областью России. Там строят барьер длиной с 200 км с электронной системой мониторинга.

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