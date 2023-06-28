Мир

Стены на границе с РФ и Беларусью. В Европе взяли пример с Польши и строят ограждения

Вероника Бойко, журналист программы Факты ICTV 28 июня 2023, 19:00

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