Світ

Стіни на кордоні з РФ та Білоруссю. В Європі взяли приклад з Польщі та зводять загорожі

Вероніка Бойко, журналістка програми Факти ICTV 28 Червня 2023, 19:00

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