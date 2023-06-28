Стіни на кордоні з РФ та Білоруссю. В Європі взяли приклад з Польщі та зводять загорожі

Через російську війну проти України європейські держави озброюються прискореними темпами і посилюють свою оборону. Польща ще торік збудувала довжелезний паркан на кордоні з Білоруссю – союзником окупантів. Цього місяця на ньому остаточно встановили всі системи контролю.

У Варшаві кажуть: саме ця стіна нині допомагає полякам почуватися захищеними та ще й Україну підтримувати.

Який вигляд нині має польсько-білоруський кордон

Стіни будівлі прикордонної застави пункту Кузниця поблизу Білорусі увішані малюнками. Так польські діти дякують прикордонникам за надійний захист.

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Місцеві добре пам’ятають, як два роки тому по той бік кордону зібралися тисячі вихідців з Африки та країн Близького сходу. Тоді за сприяння білоруських прикордонників упродовж тижнів вони щодня штурмом намагалися прорватися в Польщу.

Про те, що за розпалюванням кризи стоїть Кремль, у Польщі одразу не мали сумнівів. Москва вже тоді штучно посилювала напругу на західних кордонах і намагалася дестабілізувати Євросоюз.

Саме тоді росіяни й почали стягувати війська до кордону з Україною. Тож, розпаливши кризу, намагалися відвернути увагу Заходу від власних дій.

Прикордонний перехід у Кузниці Польща закрила у перший же день після загострення ситуації. Нині білорусько-польський кордон майже увесь перекритий, за винятком двох залізничних шляхів, якими прямують товари до Європи.

Пункт пропуску укріплений бетонними блоками, протитанковими їжаками та колючим дротом. Протяжність польсько-білоруського кордону — близько 400 км, з яких 186 км — суходолом.

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Поляки на власному досвіді зрозуміли, які загрози несе агресивний сусід, і відмежувалися від нього. Нині польський кордон — один з найбільш захищених у Європі.

Він становить майже 200 км завдовжки, 5 метрів заввишки та майже півтора метра бетону вглиб. Крім того, установили й 2500 камер спостереження та датчики руху.

Коли хтось намагається перетнути кордон, ми отримуємо сигнал тривоги і, згідно з процедурою, розпочинаємо оперативні заходи, — каже майор Підляського прикордонного загону Польщі Януш Шока.

Які країни ЄС встановлюють стіни на кордоні з Білоруссю та Росією

Величезну стіну на кордоні Польща збудувала за півроку. На неї витратили понад 300 мільйонів євро. Паркан на кордоні з Росією встановила вже і Литва. Також триває будівництво і на кордоні Фінляндії.

Утім, навіть попри фізичний бар’єр, прикордонники мусять посилено патрулювати кордон, адже потік мігрантів хоч і зменшився, але не вичерпався. Так, від початку року зафіксували понад 13 тисяч спроб нелегального перетину кордону.

У польському МВС наголошують: аби зупинити військовий напад, такого укріплення на кордоні недостатньо. Втім, стіна допомагає почуватися безпечніше.

Нині ж поляки так само укріплюють й кордон з Калінінградською областю Росії. Там будують бар’єр завдовжки 200 км з електронною системою моніторингу.

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