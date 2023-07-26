У Білорусі зросла кількість представників ПВК Вагнер: яка причина та що кажуть українські прикордонники

Нещодавно ми спостерігали за спробою так званого перевороту в Росії. Тоді ПВК Вагнер зібрався йти на Москву. Але все це дійство швидко припинилося. Відтоді найманці ПВК Вагнер вирушили до Білорусі та досі перебувають там.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про пересування та кількість найманців Пригожина в Білорусі. Українські прикордонники також прокоментували ситуацію.

Данілов про ПВК Вагнер в Білорусі

Ми розуміємо, що кількість вагнерівців збільшилася. Їх вже достатньо багато, щоб уважно слідкувати за ситуацією. Зараз вони тренують підрозділи ЗС Білорусі.

Утім Данілов каже, що точна мета перебування представників ПВК Вагнер в Білорусі ще невідома.

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— Річ у тім, що після заколоту Пригожина, який відбувся насамперед у неочікуваний для Росії спосіб, у Росії може швидко все змінюватися, — сказав він, додаючи, що це може стосуватися й інших територій.

Секретар РНБО каже, що завдяки роботі української розвідки він розуміє, скільки найманців ПВК Вагнер перебуває у Білорусі. Данілов не став називати точну кількість, але зазначив, що йдеться про тисячі.

Прикордонники про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Білоруське Міноборони повідомило, що вагнерівці тренуватимуть військових країни. Проте наші прикордонники переконані, що Білорусь імітує здатність своєї армії вести бойові дії проти України, а російська пропаганда допомагає їй у цьому.

Реальна ситуація свідчить про те, що ні сил, ні відповідних засобів у них немає. А присутністю армії злочинців хочуть посилити інформаційний ефект нібито загрози. До будь-яких планів ворога наші сили оборони готові.

Прикордонник Артем запевняє, що на кордоні встановлена лінія інженерних загороджень: загороджений паркан, система ровів, контрольно-слідова смуга тощо. Робота з посилення рубежів триває й досі.

Для спостереження за лінією кордону також використовують БпЛА, але часом білоруси ускладнюють їхню роботу. Також за ситуацією пильнують онлайн за допомогою встановлених камер відеоспостереження.

— Ми посилили спостереження за суміжною стороною та всім, що відбувається по той бік українсько-білоруського кордону. Продовжуємо ефективно захищати кордон та у складі Сил оборони виконувати завдання, — каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Росія продовжує загрожувати ядерною небезпекою усьому світу, адже шантажують катастрофою на ЗАЕС. Нещодавно росіяни перевели блок ЗАЕС у гарячий зупин. Що це означає та чим небезпечно, читай за посиланням.

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