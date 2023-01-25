Війна в Україні

Байден підтвердив! США надасть танки M1 Abrams Україні — характеристики та особливості

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Січня 2023, 19:20
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