Як-52: характеристики спортивного літака, що знищує дрони в Україні

Літак Як-52, відомий як радянський навчально-тренувальний апарат, знайшов нове застосування в умовах війни: його використовують для боротьби з безпілотниками.

Розроблений у 1970-х роках для підготовки пілотів, Як-52 став ефективним засобом проти дронів завдяки маневреності та низькій вартості — читай у матеріалі його характеристики та застосування.

Як-52: характеристики знищувача дронів

Як-52 — двомісний поршневий літак з гвинтом, призначений для навчання та акробатики. Його габарити: довжина 7,7 м, розмах крил 9,3 м, висота 2,7 м. Вага порожнього — близько 1015 кг, максимальна злітна — 1315 кг.

Двигун М-14П потужністю 360 к.с. дозволяє розвивати максимальну швидкість 470 км/год, крейсерську — 190-220 км/год, швидкість звалювання — 100-110 км/год.

Дальність польоту — до 540 км, практична стеля — 4000 м. Літак витримує перевантаження +7/-5 g, що робить його доволі маневровий.

Як-52: застосування літака

У сучасних конфліктах Як-52 перетворився на винищувач дронів. В Одесі українські сили ППО за допомогою Як-52 вже збили російський розвідувальний дрон Орлан-10, використовуючи його для переслідування та знищення.

Літак оснащують кулеметами чи ракетами для ураження БПЛА. Така авіація ефективна для патрулювання території та перехоплення дронів на низьких висотах.

Вартість Як-52 робить його доступним: нові моделі коштують до 200 тисяч доларів, вживані — на рівні 50-100 тисяч. Це економічний спосіб закрити небо від дронів, де традиційна авіація надто дорога.

