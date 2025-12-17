Як-52: характеристики спортивного самолета, уничтожающего дроны в Украине

Самолет Як-52, известный как советский учебно-тренировочный аппарат, нашел новое применение в условиях войны: используется для борьбы с беспилотниками.

Разработанный в 1970-х годах для подготовки пилотов, Як-52 стал эффективным средством против дронов благодаря маневренности и низкой стоимости — читай в материале его характеристики и применение.

Як-52: характеристики уничтожителя дронов

Як-52 — двухместный поршневой самолет с винтом, предназначенный для обучения и акробатики. Его габариты: длина 7,7 м, размах крыльев 9,3 м, высота 2,7 м. Вес пустого — около 1015 кг, максимальный взлетный — 1315 кг.

Двигатель М-14П мощностью 360 л. позволяет развивать максимальную скорость 470 км/ч, крейсерскую — 190-220 км/ч, скорость сваливания — 100-110 км/ч.

Дальность полета — до 540 км, практический потолок — 4000 м. Самолет выдерживает перегрузку +7/-5 g, что делает его достаточно маневровым.

Як-52: применение самолета

В современных конфликтах Як-52 превратился в истребитель дронов. В Одессе украинские силы ПВО с помощью Як-52 уже сбили российский разведывательный дрон Орлан-10, используя его для преследования и уничтожения.

Самолет оснащают пулеметами или ракетами для поражения БПЛА. Такая авиация эффективна для патрулирования территории и перехвата дронов на низких высотах.

Стоимость Як-52 делает его доступным: новые модели стоят до 200 тысяч долларов, подержанные – на уровне 50-100 тысяч. Это экономичный способ закрыть небо от дронов, где традиционная авиация слишком дорога.

