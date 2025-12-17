Для тебя Война в Украине

Як-52: характеристики спортивного самолета, уничтожающего дроны в Украине

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 17 декабря 2025, 14:00 2 мин.
як 52
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь