Нацполіція розповіла, скільки фактів торгівлі людьми викрили під час війни

Національна поліція України з початку повномасштабного вторгнення задокументувала понад 490 випадків торгівлі людьми. Про це повідомив заступник голови НПУ Андрій Нєбитов під час 13-ї глобальної конференції Інтерполу, присвяченої протидії торгівлі людьми та контрабанді мігрантів.

Торгівля людьми під час війни: дані Нацполіції України

За його словами, боротьба з цим видом злочинів залишається одним з ключових напрямів роботи поліції в умовах війни. За час розслідувань правоохоронці повідомили про підозру 274 особам, причетним до торгівлі людьми, а також припинили діяльність 18 організованих злочинних груп.

Окрему увагу правоохоронці приділяють постраждалим. Як зазначив Нєбитов, за цей період поліцейські ідентифікували 414 потерпілих, серед яких 190 жінок, 173 чоловіки та 51 дитина. Найбільшу кількість таких випадків зафіксували у 2025 році.

Тема протидії торгівлі людьми стала однією з ключових під час конференції Інтерполу. Учасники заходу обговорили результати міжнародних спецоперацій, у яких брала участь і Нацполіція України, а також нові виклики, пов’язані з нелегальною міграцією, цифровими ризиками та захистом жертв злочинів.

Окремий блок дискусій був присвячений посиленню транскордонної співпраці між правоохоронними органами різних країн.

А тим часом стало відомо, що під виглядом вигідної роботи у Чехії українських жінок усе частіше втягують у схеми сексуальної експлуатації.

