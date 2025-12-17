Нацполиция рассказала, сколько фактов торговли людьми разоблачили во время войны

Национальная полиция Украины с начала полномасштабного вторжения задокументировала более 490 случаев торговли людьми. Об этом сообщил заместитель главы НПУ Андрей Небытов во время 13-й глобальной конференции Интерпола, посвященной противодействию торговле людьми и контрабанде мигрантов.

Торговля людьми во время войны: данные Нацполиции Украины

По его словам, борьба с этим видом преступлений остаётся одним из ключевых направлений работы полиции в условиях войны. За время расследований правоохранители сообщили о подозрении 274 лицам, причастным к торговле людьми, а также прекратили деятельность 18 организованных преступных групп.

Отдельное внимание правоохранители уделяют пострадавшим. Как отметил Небытов, за этот период полицейские идентифицировали 414 потерпевших, среди которых 190 женщин, 173 мужчины и 51 ребенок. Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в 2025 году.

Тема противодействия торговле людьми стала одной из ключевых во время конференции Интерпола. Участники мероприятия обсудили результаты международных спецопераций, в которых принимала участие и Национальная полиция Украины, а также новые вызовы, связанные с нелегальной миграцией, цифровыми рисками и защитой жертв преступлений.

Отдельный блок дискуссий был посвящен усилению трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами разных стран.

А тем временем стало известно, что под видом выгодной работы в Чехии украинских женщин все чаще втягивают в схемы сексуальной эксплуатации.

