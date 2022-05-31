Виплати ВПО, на дитину та за зруйноване житло — всі посилання, аби ти отримав допомогу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Травня 2022, 07:00
Де отримати допомогу українцям під час війни
Фото: Pexels

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