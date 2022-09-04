Як і чим вивести жирну пляму з одягу — п’ять ефективних засобів, які є на кожній кухні

Чудовий ясний день може зіпсувати хіба що жирна пляма на одежі, яка виграє на сонці. На жаль, часто ми навіть не помічаємо, коли й за яких обставин забруднюємо свої речі.

Та панікувати точно не треба. Усе можна виправити, якщо дотримуватись простих правил та діяти обережно.

Ми зібрали п’ять ефективних методів виведення свіжих та застарілих жирних плям з одягу за допомогою дешевих та доступних засобів, які знайдуться на кожній кухні.

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Рекомендації щодо виведення жирних плям з одягу

Намагайся прати свіжі плями та не чекати, поки жир в’їсться у тканину. Так ти зможеш позбутись бруду набагато легше та швидше.

та не чекати, поки жир в’їсться у тканину. Так ти зможеш позбутись бруду набагато легше та швидше. Перед пранням завжди замочуй одяг у теплій воді . Зверни увагу, що в гарячій та холодній воді пляму відіпрати буде складніше. Тому обирай оптимальну середину.

. Зверни увагу, що в гарячій та холодній воді пляму відіпрати буде складніше. Тому обирай оптимальну середину. Не експериментуй з народними методами на шовковій, синтетичній та нейлоновій тканині . Краще одразу віднеси одяг у хімчистку або використай спеціальні магазинні хімічні засоби.

. Краще одразу віднеси одяг у хімчистку або використай спеціальні магазинні хімічні засоби. Будь-який засіб для прання спершу обов’язково тестуй на невеликій ділянці тканини. Так, це займає більше часу, проте й потім викидати улюблену річ не доведеться.

на невеликій ділянці тканини. Так, це займає більше часу, проте й потім викидати улюблену річ не доведеться. Уважно читай склад хімічних засобів для виведення плям. Якщо там є речовини, що відбілюють, то їх не можна використовувати для кольорових тканин.

Якщо там є речовини, що відбілюють, то їх не можна використовувати для кольорових тканин. Читай етикетку на одязі. Виробник зазвичай пише рекомендації щодо прання конкретного типу тканини.

Господарське мило

Найпростішим способом виведення як свіжих, так і застарілих жирних плям вважають господарське мило. Намочи шматочок мила у воді, нанеси його на забруднене місце та залиш на 12 годин.

Після того, як засіб добре вбереться в тканину, потрібно прополоскати одяг в теплій воді.

Оцтовий розчин

Змішай кілька крапель оцту в пропорції 1:1 з водою, а потім замочи пляму в розчині на 10-15 хвилин. Згодом випери одяг, як зазвичай.

Крохмаль

Щоб вивести застарілу жирну пляму, розчини крохмаль у воді, нагрій її та замочи одяг у рідині на десять хвилин. Після цього випери тканину. Так можна позбутись бруду з різноманітного одягу: з джинсів, з куртки тощо.

Сіль

Звичайна кухонна сіль може ефективно вивести жирну пляму, особливо з бавовни. Рясно посип брудне місце сіллю, а через 15 хвилин ретельно потри пляму щіткою. Далі промий одяг у теплій воді.

Coca-Cola

Так, так, усім відомий напій не тільки добре прочищає квартирні труби, а й може допомогти позбутись набридливих жирних плям, які раніше не відіпрались.

Замочи брудний одяг у 2-3 літрах Coca-Cola та залиш так на 2-3 години. А потім випери річ у пральній машині.

Іноді ми не можемо позбутись плям, після чого викидаємо улюблені речі. Та цього можна уникнути. Читай, як видалити іржу з одягу.

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