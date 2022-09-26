Що ще потрібно взяти до гуртожитку, окрім відкривачки та тазика — поради для студентів

Майже кожен із нас проходить студентське життя, а особливо гуртожитки. І більшість бере ті речі, які просто попались під руку. Але не захламлюй свою кімнату, візьми найнеобхідніші речі, які справді стануть у пригоді. Читай матеріал та складай список речей для твого комфорту.

Для гарного та теплого сну

Зважай на те, що половину осінні ти житимеш без опалення, тобто потрібно взяти:

теплу піжаму

легку піжаму

халат

носочки

постільну білизну х2 (щоб коли пратимеш її, не залишитись спати на голому матраці)

плед, щоб твоє ліжко було охайним та ніхто не сідав в одязі на постіль

електропростирадло (за бажанням, але користуйся ним відповідально)

Не всі гуртожитки дають подушки та ковдри, дізнайся про це зарання, аби відправити все поштою.

Зараз також дивляться

Фото Pexels

Речі для особистої гігієни

Думаю, говорити про мило та шампунь не потрібно, бо всі повинні це знати. Але щоб помитись, краще візьми гумові капці, бо грибок у спільних душових не спить, і чекає на свою нову жертву. Та й взагалі ніхто не буде намивати тобі підлогу, тому краще самому(-ій) застерегтись від цього.

Для комфорту бери два рушники, бо поки один буде сохнути, ти можеш скористатися іншим. І, звичайно, візьми з собою невеликий рушничок для рук і для ніг окремо.

Зубну щітку ти часто носитимеш з собою у душ чи “в умивальники”, тож май для неї чохол.

Гуртожиток буває непередбачуваним. Ніколи не знаєш, коли вимкнуть гарячу воду, тож придбай тазик чи іншу велику місткість, в яку зможеш гріти собі воду.

Предмети спільного користування

Купувати обігрівач (якщо дозволяє адміністрація), чайник, сушарку, відро для сміття, віник та швабру — дуже дороге задоволення для одного, тому ви можете або розділити предмети між собою, або скинутись і придбати все разом, це дуже раціонально.

Фото Pexels

Аптечка — головне

Які ж ліки брати з собою в гуртожиток? Поки ти навчаєшся готувати собі їжу, поки будеш харчуватися в різних столових, твій шлунок може сказати тобі па-па, тому найголовніші препарати у твоїй аптечці — антидоти, тобто пігулки від отруєння.

Також завжди треба мати при собі:

пігулки від головного болю

жарознижувальні

анальгетики

перекис

лейкопластир

термометр (краще електронний)

краплі від нежитю

мазі від опіків

абсорбуючі пігулки

протиалергічні препарати (навіть якщо не маєш алергії. Вона може бути набутою чи допоможеш своїм сусідам)

ліки проти діареї

Якщо нездужаєш на хронічні захворювання, потурбуйся й про медикаменти для захисту від них.

Без посуду нікуди

Потрібно взяти з собою:

дві тарілки глибоку та дрібну

чашку

ложки (велику та чайну), виделки, ножі, відкривачку

Щоб щось приготувати, візьми з собою:

велику та маленьку каструлю

пательню

мисочку

дошку для обробки продуктів

кілька ло паток, аби було чим насипати суп та мішати картопельку

друшляк

Фото Pexels

Власні речі

Бери лише ті речі, які любиш носити, не бери того, що вдома лежало на полицях і жодного разу не використовувалось, в гуртожитку воно просто буде займати місце. А його там небагато. Спробуй завчасно скомбінувати собі луки. Так ти уникнеш зайвих речей. Щодо верхнього одягу, то дивись на погоду в тому місті, де ти будеш жити.

Також ти можеш брати з собою праску та вішаки. Купуй організатор чи пластикові комодики для того, щоб помістити всі свої речі компактно. Але куди ж без власних гаджетів, бери все, що ти любиш, головне подумай про те, як ти будеш їх заряджати, бо подовжувача тобі ніхто не видасть.

Стане у пригоді також особиста лампа чи нічник, на випадок, коли ти ще будеш вчитися, а сусіди вже захочуть спати.

Гарною ідеєю також буде настінна шафка над ліжком, куди можна буде скласти книги й зошити для навчання.

Створюй атмосферу разом зі своїми сусідами, вішай гірлянди, фото з друзями та родичами. Ви робите разом комфортну кімнату для себе. І щоб легше пройти адаптаційний період, виходь зі своєї зони комфорту.