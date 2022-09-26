Що ще потрібно взяти до гуртожитку, окрім відкривачки та тазика — поради для студентів

Юлія Самойленко, практикантка сайту 26 Вересня 2022, 17:00
Які речі брати з собою в гуртожиток
Фото: Pexels

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