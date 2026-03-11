Гороскоп на 12 березня 2026: переглянь старі ролі, формуй життя відповідно до нового себе

Гороскоп на 12 березня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на 12 березня 2026: Телець (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на 12 березня 2026: Близнята (22 травня – 21 червня)
Близнята, у вмінні покладатися на себе є сила, але співпраця здатна примножити її в рази. Подумай, де ти намагався довести, що впораєшся абсолютно сам.
Спільнота підсилює можливості, а партнерство допомагає поширювати ідеї ширше. Відкрийся для цього. Запроси інших долучитися до процесу. Коли ти ділишся своїми думками, вони починають рости й набирати сили
Гороскоп на 12 березня 2026: Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 12 березня 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 12 березня 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)
Діво, навіть невидимий тягар усе одно залишається тягарем. Наступний етап твого шляху потребує більше легкості.
Той внутрішній голос, що критикує тебе о другій ночі? 12 березня спробуй домовитися з ним. Його не обов’язково повністю заглушати, але варто перестати давати йому стільки уваги. Тобі не потрібно нести старий біль у новий етап життя, щоб довести, що ти вже його пережив.
Гороскоп на 12 березня 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 12 березня 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 12 березня 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 12 березня 2026: Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 12 березня 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп на 12 березня 2026: Риби (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
Джерело: Yourtango.
А ще поцікався східним гороскопом за роками: дізнайся більше про себе та свої перспективи.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!