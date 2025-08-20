Гороскоп на 20 серпня 2025 для всіх знаків Зодіаку: почуй свої справжні бажання

Плануєш важливі справи або вагаєшся, чи варто наважитися на якийсь крок — твоїм порадником стане щоденний гороскоп. Жодної магії, чиста психологія і відчуття біоритмів природи — і ти будеш краще розуміти себе і свої істинні бажання.

Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків Зодіаку

Трапляються дні, коли потрібно зупинитися серед буденного бігу і запитати себе: куди, а головне — навіщо я біжу? Астрологи вважають, що 20 серпня — ідеальний час для такого переосмислення і продуктивного перепочинку.

Леви шукатимуть нові шанси, Терези відкриють внутрішній сенс подій, а Стрільці наважаться вийти з зони комфорту.

Шукай свій знак Зодіаку і читай свій щоденний гороскоп.

Гороскоп на 20 серпня для Овна (21 березня – 19 квітня)

Овни, у середу варто трохи пригальмувати, і це не ознака слабкості, а можливість почути власне серце.

Ви рухалися надто швидко, і шум буднів заглушив справжні бажання та потреби. Тож 20 серпня дайте собі паузу, щоб відчути гармонію всередині.

Гороскоп на 20 серпня для Тельця (21 квітня – 21 травня)

Тельці, ваша звична наполегливість має стати м’якшою. Пам’ятайте, що справжнє спілкування складається не лише зі слів, а й із пауз між ними.

Подумайте, які історії ви постійно носите в собі мовчки. Настав час переписати ці внутрішні сюжети й почути уроки минулого, навіть крізь щоденний гамір.

Гороскоп на 20 серпня для Близнят (22 травня – 21 червня)

Близнята, у середу вам важливо знайти простоту. Поміркуйте: що залишається істинним під усім шаром трендів?

Вам буде радісно повернутися до того, що вже є — до спогадів чи забутих талантів, які насправді варті уваги. Саме зосередження на цих вічних частинках себе допоможе відкрити нові шляхи.

Гороскоп на 20 серпня для Раків (22 червня – 22 липня)

Раки, сьогодні удача сама прийде до вас, бо ви не замикаєте свого серця.

Ваш секрет у сміливості показати світові свою щирість і вразливість, навіть тоді, коли інші ховаються за маскою байдужості.

Дозвольте собі бути справжніми — і тоді фортуна стане добрішою.

Гороскоп на 20 серпня для Левів (23 липня – 23 серпня)

Леви, ваш звичний прямий шлях до успіху зараз не працює. Те, що колись приносило результат, більше не радує — і це сигнал, що настав час оновити своє бачення.

Сміливо проси про те, що справді важливо, не вибачаючись за свої бажання. Сьогодні день може відкрити перед тобою двері до шансів, які раніше залишалися прихованими.

Гороскоп на 20 серпня для Діви (24 серпня – 23 вересня)

Діви, на перший план вийдуть давні дружні стосунки та близькі люди, які нагадують: справжній зв’язок не обов’язково гучний чи складний.

Іноді достатньо простого жесту, щоб заспокоїти схвильоване серце. В цей день приділіть увагу тим, хто для вас важливий, аби підкреслити силу цих теплих зв’язків.

Гороскоп на 20 серпня для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, ви тихо творите щось значне, навіть якщо інші цього ще не помітили. Важлива не слава чи нагороди, а те, що залишиться після вас.

Запитайте себе: як ви хочете почуватися, коли навколо стане тихо? Відповідь буде не у зовнішньому, а в тому, що ви дбайливо зберігаєте всередині

Гороскоп на тиждень 20 серпня для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони, у середу перед вами відкриються нові горизонти. Деякі старі переконання можуть зникнути, але натомість з’явиться нова історія, яка потребує вашої уваги.

Задумайтеся: які істини ви готові озвучити, аби змінити власний шлях? Трансформація непроста, та саме вона веде до справжньої свободи.

Гороскоп на 20 серпня для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Стрільці, ви нарешті шукатимете зв’язку, що торкається глибин.

Сміливість цього дня принесе нагороду, якщо ви зважитеся вийти з зони комфорту й відкритися новим можливостям. Починаючи з середи, яскраві переживання вимагатимуть від вас відмовитися від зручних, але обмежувальних домовленостей.

Гороскоп на 20 серпня для Козорогів (22 грудня – 20 січня)

Козороги, 20 серпня ніжність проявиться через чужу турботу. Слід сприймати ці дії як віддзеркалення того, чого ви самі собі не дозволяли.

Довіра до м’якості, навіть якщо вона здається страшною, може відкрити наступний етап вашого зцілення. Відпустити контроль і розслабитися — це прояв справжньої сміливості.

Гороскоп на 20 серпня для Водолія (21 січня – 19 лютого)

Водолії, настав час освіжити свій ритуал догляду. Подумайте, який найпростіший і найдобріший крок ви можете зробити для свого тіла і розуму сьогодні, і як це вплине на вашу поведінку, творчість та взаємодію з іншими.

Це нагадування, що ваша цінність не в метушні чи досягненнях, а в умінні шанувати власні потреби та ритми.

Гороскоп на 20 серпня для Риб (20 лютого – 20 березня)

Риби, приховані неприємні емоції у ваших близьких стосунках потребують очищення від негативної енергії.

Ці напруження, як привиди, блукають у тих місцях, де ви мали б відчувати безпеку. Якщо не звільнитися від них, вони й далі будуть виснажувати вашу енергію.

Джерело: Yourtango.

