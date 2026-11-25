Четвер, 26 листопада, приносить помітну зміну настрою. Вранці Місяць перебирається у чутливий знак Рака, тож після метушливих днів нам захочеться затишку, безпеки та турботи про близьких.
Водночас Марс у Діві утворює потужний тандем із Юпітером: ця зв’язка додає впевненості, запалу та винахідливості у справах. Проте напружений аспект Сатурна попереджає — не варто ігнорувати правила чи діяти наосліп. Це чудовий день, щоб поєднати душевне тепло з практичними кроками до своїх цілей.
Гороскоп на 26 листопада 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Твій фокус зміщується на дім та родину, але робочі амбіції не дають спокою. Емоції можуть зашкалювати через побутові дрібниці, тому не зривайся на близьких.
На роботі з’явиться шанс проявити ініціативу та швидко розв’язати давнє завдання. Фінансово день стабільний, проте краще відкласти спонтанні покупки для оселі на вихідні.
Гороскоп на 26 листопада 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)
Сьогодні ти легко знаходиш спільну мову з оточенням, а настрій тішить легкістю. В особистому житті панує гармонія: влаштуй теплу зустріч із друзями або коханою людиною.
У професійних справах спрацює командний підхід, тож не соромся просити поради у колег. Грошові надходження порадують, якщо ти заздалегідь сплануєш бюджет.
Гороскоп на 26 листопада 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)
Після бурхливих днів захочеться сповільнитися і навести лад у думках. Емоційний фон вирівнюється, ти відчуєш приємне задоволення від того, що вже встиг зробити.
У стосунках важливо не тягнути ковдру на себе — прислухайся до бажань партнера. На роботі не хапайся за все одразу, а в фінансах зверни увагу на дрібні витрати.
Гороскоп на 26 листопада 2026: Рак (21 червня – 22 липня)
Ти опиняєшся в центрі подій, а інтуїція працює бездоганно. Внутрішня впевненість допоможе легко впоратися з будь-якими перепадами настрою протягом дня.
У коханні не бійся відкрито говорити про свої почуття — партнер це оцінить. Кар’єрні зусилля нарешті помітять, а нові ідеї мають усі шанси принести хороший прибуток.
Гороскоп на 26 листопада 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)
Тобі знадобиться трохи тиші, щоб перезавантажити батарейки та відпустити старі образи. Не чини опір змінам, які вже назріли — вони звільняють місце для кращого.
У спілкуванні з близькими уникай категоричності, щоб не спровокувати суперечку. Робочі справи потребують спокійного аналізу, а великі фінансові вкладення краще перенести.
Гороскоп на 26 листопада 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)
Усередині прокидається потужний драйв: тобі хочеться діяти, організовувати та перемагати. Головне — не перетворити свій ентузіазм на прискіпливість до інших.
Друзі та однодумці підтримають твої сміливі задуми, а у стосунках з’явиться більше довіри. Вдалий момент для ділових переговорів і пошуку додаткових джерел доходу.
Гороскоп на 26 листопада 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)
День вимагатиме зібраності, адже доведеться балансувати між кар’єрою та особистим життям. Ти можеш відчувати легку напругу через чужі очікування, тож тримай власні кордони.
У парі варто обговорити спільні плани на майбутнє без зайвих емоцій. На роботі відкриваються цікаві перспективи, але перед підписанням угод ретельно перевір цифри.
Гороскоп на 26 листопада 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Твій погляд спрямований у майбутнє, а настрій надихає на сміливі експерименти. Ти сповнений оптимізму, хоча дрібні бюрократичні затримки можуть трохи дратувати.
У стосунках панує пристрасть і бажання розділити з партнером нові враження. Професійні горизонти розширюються, а фінансова інтуїція підкаже, куди вигідно інвестувати сили.
Гороскоп на 26 листопада 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Енергія б’є ключем, але сьогодні варто діяти стратегічно, а не на емоціях. Можливі глибокі розмови, які змусять по-новому подивитися на давні прив’язаності.
В особистому житті важлива щирість — не приховуй того, що тебе турбує. У кар’єрі ти легко знайдеш нестандартний вихід із ситуації, а в грошах варто закрити старі борги.
Гороскоп на 26 листопада 2026: Козоріг (22 грудня – 19 січня)
Події набирають обертів, тож готуйся швидко реагувати на новини та пропозиції. Настрій буде діловим, хоча надмірна вимогливість може створити напругу в спілкуванні.
Партнер потребуватиме твоєї підтримки й тепла більше, ніж порад. На роботі успіх принесе гнучкість, а фінансові питання вирішаться на твою користь завдяки вчасній реакції.
Гороскоп на 26 листопада 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)
Ти відчуєш приємне полегшення, адже один із затяжних етапів нарешті добігає кінця. Емоційний стан стабільний, з’являється бажання подбати про своє здоров’я та комфорт.
У стосунках панує взаєморозуміння, якщо ти не забуватимеш про маленькі знаки уваги. Робочі завдання йтимуть за планом, а фінансова ситуація порадує приємним бонусом.
Гороскоп на 26 листопада 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)
Творче натхнення накриває з головою, але надлишок обов’язків може трохи втомлювати. Не бери на себе чужі проблеми — навчися вчасно казати “ні” та делегувати.
У коханні настає романтичний період, ідеальний для душевних розмов при свічках. На роботі довіряй своїй уяві, проте в грошових справах спирайся лише на сухі факти.
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Джерело: Cafe Astrology.
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