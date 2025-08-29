Гороскоп на 29 серпня 2025 для всіх знаків зодіаку: дивись уважно і помітиш дивовижне

29 серпня енергія дня спонукає сповільнитися та помітити тонкі деталі навколо, слухати себе й інших, усвідомлено обирати, що відкривати світу, а що залишати приватним.

Цей день допомагає зануритися у власну творчість, впливати на оточення та зміцнювати важливі зв’язки, приймати рішення, які формують і внутрішній світ, і атмосферу навколо.

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня для всіх знаків Зодіаку

Овни, п’ятниця дає вам шанс зануритися в близькість і насолодитися давніми спогадами.

Леви, вам важливо впевнено зайти в “правильну кімнату” та помітити те, що приховано у підсвідомості.

Стрільці, бережіть свої цінні ідеї, ділитися ними можна, але деякі речі краще берегти в таємниці.

Водолії, ваш вибір може впливати на інших і на колективну атмосферу, женіть геть сумніви, щоб реалізувати свій вплив.

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня, для Овнів (21 березня – 19 квітня)

Овни, з Місяцем у Скорпіоні, що поєднується з Юпітером у вашому знаку, зовсім не дивно, що в п’ятницю вам захочеться відкласти дрібні деталі й перейти до чогось справжнього та важливого. І справді, на вас чекає щось особливе!

Давні родинні спогади можуть тихо виринути, повертаючи вас до ніжних моментів минулого. Тож навіщо витрачати час на порожні розмови, якщо можна відчинити двері до такої глибокої близькості, з якої вже немає дороги назад?

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня для Тельців (21 квітня – 21 травня)

Тельці, люди поруч із вами — партнери, друзі чи навіть суперники — стають дзеркалом, у якому ви бачите себе чіткіше. І ця відвертість може або зламати, або змусити глянути на себе з висоти.

У п’ятницю глибока розмова може перевернути все, а 29 серпня наважтеся сказати слова, що змінять ситуацію назавжди.

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня для Близнят (22 травня – 21 червня)

Близнята, ви зараз ніби у фільмі з повільним монтажем, де видно, як твій розвиток вибудовується цеглинка за цеглинкою. Так, важка праця для досягнення цілей не виглядає гламурно, але пам’ятай: ти працюєш над тим, щоб твоє ім’я звучало ще довго після того, як стихнуть оплески.

У п’ятницю Всесвіт просить лише одного — зупини гонитву за швидкістю й насолодись мистецтвом створення власної імперії.

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня для Раків (22 червня – 22 липня)

Раки, у п’ятницю ви — головні герої. Ваша чутливість дозволяє бачити й романтизувати життя так, щоб у ньому з’являлася краса, яку інші не помічають.

Якщо знайдете спосіб поділитися цим із людьми, ваша харизма стане настільки сильною, що навіть незнайомці озиратимуться, наче у сповільненому кадрі. Радість — це не випадкова знахідка, а вибір, у який ви можете зануритися з головою.

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня для Левів (23 липня – 23 серпня)

Леви, астрологічна ситуація нагадує момент, коли ви відчиняєте шухляду, до якої клялися ніколи не торкатися, і знаходите там щось досі живе. Це може бути давній лист, знайомий запах чи голос у слухавці, який, як ви були певні, вже ніколи не почуєте.

Сьогодні ваша душа, ваше справжнє Я, звертається до вас, аби ви побачили те, що довго плавало у підсвідомості й потребувало вашої уваги.

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня для Діви (24 серпня – 23 вересня)

Діви, у п’ятницю ваші слова стають бойовими боєприпасами. Навіть найменше зауваження здатне заспокоїти чи, навпаки, викликати внутрішній тремор, похитнувши основу, яка давно ховалася за ввічливими посмішками та обережним мовчанням.

Сьогодні говоріть точно, як поети, й чітко усвідомлюйте, куди ви прямуєте і чому — чи то захищаєте власний комфорт, чи промовляєте правду, що здатна виправити ситуацію.

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, ваша краса сьогодні не пасивна — вона демонстративна. Багатство, якого ви прагнете, вже у ваших руках, та вас навчили дивитися повз нього, шукаючи нових блискучих речей.

Сьогодні зосередьтеся на ледь помітних моментах, що пробуджують чуттєвість. Не поспішайте зазирати у майбутнє — дозвольте собі відчути цінність того, що вже є поруч із вами.

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони, ви випромінюєте одночасно вогонь і лід, змінюючи атмосферу, щойно заходите до кімнати. У п’ятницю вас відчують раніше, ніж побачать.

Як завжди, ви залишаєтесь загадкою, адже є межа між тим, що готові розкрити, і тим, що бережете лише для себе. І тільки ви вирішуєте, як це буде: які частини себе показати світові, а що залишити як недоторканну таємницю.

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Стрільці, чи є у вас щось цінне, що ви бережете — мрія чи кар’єрний крок, який ще не готовий до широкого розголосу? У п’ятницю спокуса поділитися цим буде дуже сильною, та пам’ятайте: деякі речі найкраще визрівають у темряві.

29 серпня ви можете відкритися тій людині, якій довіряєте і яка здатна допомогти виростити зерно вашої ідеї. Але так само ви маєте право залишитися у своїй творчій гавані ще трохи.

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня для Козорогів (22 грудня – 20 січня)

Козороги, ви в правильній кімнаті з потрібними людьми. Але важливо, чи входите ви так, ніби ваше місце тут, чи стоїте осторонь, чекаючи дозволу.

Цього дня ваша команда, ніби Одинадцять друзів Оушена, збереться разом, і кожен докладе максимум зусиль. Вам вирішувати, яку роль грати, але пам’ятайте: не завжди потрібно брати кермо влади у свої руки.

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня для Водолія (21 січня – 19 лютого)

Водолії, вибір, який ви зробите, виходить за межі вашого особистого світу. Він може впливати на культуру і навіть формувати поведінку людей навколо вас. Ви не просто рухаєтеся крізь власну історію — ви залишаєте творчий слід у колективному настрої. Подумайте, які страхи чи сумніви заважають вам усвідомити свій вплив і як ви можете їх подолати.

Гороскоп на сьогодні, 29 серпня для Риб (20 лютого – 20 березня)

Риби, ви, можливо, задумуєтеся, що чекає попереду, особливо якщо відчували себе застряглими в циклі застою. Це ніби відчинити двері в кінці довгого коридору, про які ви навіть не підозрювали.

Тепер повітря пахне дощем на свіжому асфальті, а горизонт виглядає занадто спокусливим, щоб його ігнорувати. Це ваш момент сісти за кермо, тож розташовуйтеся зручно й не забудьте взяти з собою кілька закусок у дорогу.

Редакція Вікон хоче наголосити, що цей матеріал не варто сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами.

