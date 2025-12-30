Гороскоп на 31 грудня 2025: відпускайте зайве, новий етап потребує легкості

Гороскоп на 31 грудня для Овнів (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на 31 грудня для Тельців (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на 31 грудня для Близнят (22 травня – 21 червня)
Близнята, ви замислюєтеся над тим, якою ціною дається захист власних почуттів.
Перед вами вибір: закритися й почуватися в безпеці чи відкритися і дозволити собі справжні емоції. Глибокі почуття завжди несуть ризик, але повна стриманість позбавляє життя повноти.
У середу не потрібно робити остаточний вибір — важливо лише бути чесними із собою. Наскільки повним життям ви хочете жити?
Гороскоп на 31 грудня 2025 для Раків (22 червня – 22 липня)
Раку, з’являються сильні емоції, які не варто приховувати чи приглушувати. Напруга у стосунках — це не проблема, а поштовх до змін.
Розмови й ситуації, що хвилюють або дратують, мають сенс. Вони показують, де саме в середу починається внутрішнє зростання. Дозвольте емоціям рухатися, а напрузі — проявитися. Часто зміни приходять саме через дискомфорт.
Гороскоп на 31 грудня для Левів (23 липня – 23 серпня)
Леве, події починають розвиватися швидше, ніби життя раптово набрало темп. З’являється більше можливостей, і перед вами відкриваються нові двері.
Зараз важливо не тягнути за собою зайве. Люди, звички чи переконання, які гальмують ваш рух, більше не можуть іти поруч. У середу відпустіть те, що вже віджило, без жалю — з подякою. Новий етап потребує легкості.
Гороскоп на 31 грудня для Дів (24 серпня – 23 вересня)
Діво, зараз увага спрямовується всередину. Те, що ви шукали назовні, приходить у тиші, коли ви перестаєте все контролювати й виправляти.
Самотність у цей час — не порожнеча, а джерело розуміння. Коли в середу ви дозволите собі просто бути з собою, без поспіху, з’явиться ясність. Не потрібно нічого наздоганяти — важливо лише згадати те, що вже є всередині.
Гороскоп на 31 грудня для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 31 грудня для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 31 грудня для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 31 грудня для Козорогів (22 грудня – 20 січня)
Козороже, навколо вас починаються зміни: у звичному ритмі, просторі та усталених структурах. Те, що спершу виглядає як безлад або руйнування, насправді відкриває нове бачення.
Ці зовнішні зрушення відображають внутрішні зміни, пробуджуючи те, що довго залишалося нерухомим. У середу хаос може стати джерелом натхнення — матеріалом для створення чогось більш усвідомленого. Це початок нового етапу з чистого аркуша.
Гороскоп на 31 грудня для Водоліїв (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп на 31 грудня для Риб (20 лютого – 20 березня)
