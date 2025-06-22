Історії Розповіді
Ексклюзив

15 років мріяв про дітей, але не побачив, як вони ростуть: історія родини, яка втратила батька на війні

Марія Бондар, редакторка сайту 22 Червня 2025, 18:00
Діти героїв історії

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