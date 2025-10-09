“Не йду з освіти, бо люблю свою справу”: 22-річна викладачки коледжу про труднощі роботи

Поки частина молодих педагогів залишає освіту через низькі зарплати та перевтому, 22-річна Аліна Лялька із Київщини щодня доводить, що викладання може надихати. Вона працює викладачкою математики у коледжі, де перетворює складні формули на реальні життєві приклади, а цифри — на захопливі історії. Її історію розповіло видання Українська правда.
Як мрія про телебачення перетворилася на покликання вчительки математики
У дитинстві Аліна мріяла про телебачення. Та, як це часто буває, життя зробило крутий поворот. У 10 класі дівчина відкрила для себе математику заново — не як суху науку, а як спосіб мислити логічно й красиво.
Я зрозуміла, що проблема не в математиці, а в тому, як її подають. Можна пояснювати просто — і тоді вона починає подобатися, — каже викладачка.
Після школи дівчина вступила до Університету Григорія Сковороди в Переяславі на спеціальність Середня освіта. Математика і вже на другому курсі відчула, що хоче стояти не біля парти, а перед нею.
Перший урок у 19 років і студенти, майже ровесники
На роботу в коледж Аліна потрапила, коли їй було лише 19. Перший день запамтався хвилюванням: вона майже ровесниця своїх студентів, і не знала, як її сприймуть.
Ми дивилися один на одного з острахом. Але урок минув добре. Я швидко зрозуміла, що щирість і справедливість — найкраща дисципліна, — говорить дівчина.
Зараз вона вже третій рік викладає в Переяславському професійному коледжі. Студенти слухають уважно, бо уроки Аліні — це не лише підручники й задачі, а й діалог про життя, логіку, вибір і помилки.
Математика без страху і сухих формул
На своїх заняттях Аліна уникає шаблонних пояснень і формулює завдання через практику.
Ми розраховуємо податки, вивчаючи відсотки, або рахуємо прибутки на прикладі геометричної прогресії. Учні одразу бачать сенс у тому, що вчать, — пояснює вона.
Викладачка переконана: математика — це не про страх помилитися. Вона часто каже студентам:
Головне — не боятися пробувати.
І додає, що її надихає момент, коли студент каже, що все зрозумів.
Реалії вчительської роботи: 600 зошитів і 6 тисяч гривень зарплати
За день Аліна проводить до семи занять, а ввечері перевіряє десятки зошитів. Лише за місяць — понад 600. Усе це за зарплату трохи більше ніж 6 тисяч гривень.
Якби жила тільки на ці гроші, не вистачило б навіть на базові речі. Але я не йду з освіти, бо люблю свою справу, — зізнається дівчина.
Її мотивують не цифри у відомості, а очі студентів, які вперше повірили, що можуть розібратися в рівняннях.
Окрім викладання, Аліна веде освітній блог у соцмережах. Показує там будні викладачки, ділиться короткими відео з уроків і порадами для студентів.
Не всі коментарі доброзичливі — іноді їй дорікають за вік або стиль одягу. Але педагогиня реагує спокійно:
Учитель — це не зовнішність і не окуляри. Це любов до того, що ти робиш.
Головна формула успіху — віра в учнів
Аліна каже, що її головне правило — не принижувати студентів, навіть коли вони помиляються.
Одне необережне слово може запам’ятатися на все життя. Я вірю у своїх студентів і хочу, щоб вони вірили в себе, — говорить викладачка.
Її уроки — це не лише про формули, а про впевненість. І кожне Я зміг! — це для неї найвища оцінка.
Моя мотивація — це учні
Коли студенти вперше відчувають підтримку й віру у свої сили, Аліна розуміє, заради чого працює. Попри низьку оплату, брак техніки і постійну перевтому, вона не втрачає віри у своє покликання.
Ми не можемо змінити всю систему, але можемо змінити ставлення до навчання. І я хочу бути тією, хто дає цю віру, — підсумувує молода викладачка.
Головне фото: Українська правда.
Раніше ми розповіли про життя на зарплату вчителя в Україні.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!