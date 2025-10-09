Історії Розповіді

“Не йду з освіти, бо люблю свою справу”: 22-річна викладачки коледжу про труднощі роботи

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Жовтня 2025, 17:00 4 хв.
“Не йду з освіти, бо люблю свою справу”: 22-річна викладачки коледжу про труднощі роботи

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь