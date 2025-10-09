“Не йду з освіти, бо люблю свою справу”: 22-річна викладачки коледжу про труднощі роботи

Поки частина молодих педагогів залишає освіту через низькі зарплати та перевтому, 22-річна Аліна Лялька із Київщини щодня доводить, що викладання може надихати. Вона працює викладачкою математики у коледжі, де перетворює складні формули на реальні життєві приклади, а цифри — на захопливі історії. Її історію розповіло видання Українська правда.

Як мрія про телебачення перетворилася на покликання вчительки математики

У дитинстві Аліна мріяла про телебачення. Та, як це часто буває, життя зробило крутий поворот. У 10 класі дівчина відкрила для себе математику заново — не як суху науку, а як спосіб мислити логічно й красиво.

Я зрозуміла, що проблема не в математиці, а в тому, як її подають. Можна пояснювати просто — і тоді вона починає подобатися, — каже викладачка.

Після школи дівчина вступила до Університету Григорія Сковороди в Переяславі на спеціальність Середня освіта. Математика і вже на другому курсі відчула, що хоче стояти не біля парти, а перед нею.

Перший урок у 19 років і студенти, майже ровесники

На роботу в коледж Аліна потрапила, коли їй було лише 19. Перший день запамтався хвилюванням: вона майже ровесниця своїх студентів, і не знала, як її сприймуть.

Ми дивилися один на одного з острахом. Але урок минув добре. Я швидко зрозуміла, що щирість і справедливість — найкраща дисципліна, — говорить дівчина.

Зараз вона вже третій рік викладає в Переяславському професійному коледжі. Студенти слухають уважно, бо уроки Аліні — це не лише підручники й задачі, а й діалог про життя, логіку, вибір і помилки.

Математика без страху і сухих формул

На своїх заняттях Аліна уникає шаблонних пояснень і формулює завдання через практику.

Ми розраховуємо податки, вивчаючи відсотки, або рахуємо прибутки на прикладі геометричної прогресії. Учні одразу бачать сенс у тому, що вчать, — пояснює вона.

Викладачка переконана: математика — це не про страх помилитися. Вона часто каже студентам:

Головне — не боятися пробувати.

І додає, що її надихає момент, коли студент каже, що все зрозумів.

Реалії вчительської роботи: 600 зошитів і 6 тисяч гривень зарплати

За день Аліна проводить до семи занять, а ввечері перевіряє десятки зошитів. Лише за місяць — понад 600. Усе це за зарплату трохи більше ніж 6 тисяч гривень.

Якби жила тільки на ці гроші, не вистачило б навіть на базові речі. Але я не йду з освіти, бо люблю свою справу, — зізнається дівчина.

Її мотивують не цифри у відомості, а очі студентів, які вперше повірили, що можуть розібратися в рівняннях.

Окрім викладання, Аліна веде освітній блог у соцмережах. Показує там будні викладачки, ділиться короткими відео з уроків і порадами для студентів.

Не всі коментарі доброзичливі — іноді їй дорікають за вік або стиль одягу. Але педагогиня реагує спокійно:

Учитель — це не зовнішність і не окуляри. Це любов до того, що ти робиш.

Головна формула успіху — віра в учнів

Аліна каже, що її головне правило — не принижувати студентів, навіть коли вони помиляються.

Одне необережне слово може запам’ятатися на все життя. Я вірю у своїх студентів і хочу, щоб вони вірили в себе, — говорить викладачка.

Її уроки — це не лише про формули, а про впевненість. І кожне Я зміг! — це для неї найвища оцінка.

Моя мотивація — це учні

Коли студенти вперше відчувають підтримку й віру у свої сили, Аліна розуміє, заради чого працює. Попри низьку оплату, брак техніки і постійну перевтому, вона не втрачає віри у своє покликання.

Ми не можемо змінити всю систему, але можемо змінити ставлення до навчання. І я хочу бути тією, хто дає цю віру, — підсумувує молода викладачка.

Головне фото: Українська правда.

Раніше ми розповіли про життя на зарплату вчителя в Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!