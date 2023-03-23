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Кожен знав, що і як робити: розповідь бойового командира Олексія про війну з моря

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Березня 2023, 09:00
Олексій
Фото: Армія.Inform

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