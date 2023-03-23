Рассказы

Каждый знал, что и как делать: рассказ боевого командира Алексея о войне с моря

Виктория Мельник, редактор сайта 23 марта 2023, 09:00
Алексей
Фото: Армия.Inform

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