Каждый знал, что и как делать: рассказ боевого командира Алексея о войне с моря

Жизнь для многих наших нынешних военных изменилась еще в 2014 году. Тогда в водоворот событий попадали идейные ребята. Среди них был и Алексей: он оставил все свои размеренные планы, оставил обучение на Учете и аудите — и подписал свой первый контракт с ВСУ.

Алексей прошел путь от матроса до офицера, боевого командира. Он начинал свою службу на фрегате Гетман Сагайдачный.

В 2020 году он был назначен на должность командира боевой части штурманской и связи ракетного катера Прилуки. Еще с первого дня службы понял — не прогадал.

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Он пытался тренировать собственный экипаж, понимая: когда-то их корабль выйдет не на учебные задания, а на настоящие, боевые. И сам к этому, конечно, готовился.

— Были случаи, когда во время выходов в море россияне откровенно нас провоцировали и совершали совершенно недружественные поступки. Например, однажды уровень напряжения был такой, что пришлось объявлять боевую тревогу. Тогда мы выполняли определенные учебно-боевые задачи, а их судно попыталось приблизиться к нам на опасно близкое расстояние, — рассказывает военный.

Тогда украинцы сообщили, что применят оружие, если вражеский корабль не отойдет на безопасное расстояние. Обошлось без стычек. До 24 февраля оставалось не так уж много, все понимали, что полномасштабного вторжения не избежать.

Были без сна

Первые трое суток моряки провели без сна. Военный напоминает, что тогда внимание каждого было сосредоточено на выполнении задач.

Каждый знал, что и как делать, не было паники — работали как единый механизм, — говорит Алексей.

Сам военный говорит, что россияне совершили большую ошибку, когда действовали так дерзко и надменно. Их тщеславие ВСУ сбили тогда, когда потопили крейсер Москва.

Наши военные просчитывали каждый удар, каждую цель, составляли несколько планов и действовали слаженно и оперативно. Это то, что нас отменно отличает от россиян в военном значении.

— Это тот случай, когда понимаешь, что подготовка сыграла свою роль. Систематические учения и тренировки, визиты в страны-партнеры и обмен опытом с ведущими флотами мира в результате позволили нам не просто противостоять врагу, а доставлять ему немало хлопот и в конце концов отогнать от наших берегов, — объясняет Алексей.

А еще говорит: моряки и остальные военные постоянно тренируются, чтобы усовершенствовать свои навыки.

Но обучение — это одно, а когда над тобой пролетают ракеты и ты не успел или не сориентировался, то понимаешь — двойкой в “зачетке” уже не обойдется. Поэтому наши моряки непрерывно тренируются и постоянно подтверждают свою квалификацию.

Как украинский флот воюет сейчас

Теперь враг держится на безопасном для себя расстоянии. Так что все, чем он может угрожать нам — ракетами. Наше оружие, типа Нептуна или тех комплексов, которые Украине передали западные партнеры, однозначно стало бы смертоносным для российских кораблей.

— Стоит заметить, что сегодня наши подразделения с их боевым опытом также могут многому научить представителей других флотов. Надеюсь, это сотрудничество будет приносить соответствующие результаты и дальше, ведь любой опыт неоценим, — уверен Алексей.

На днях стало известно о так называемой корабельной коалиции, где к Украине присоединились еще несколько стран. Что это значит и какая ситуация в нейтральных водах, читай в материале.

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