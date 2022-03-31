Розповіді

Це мав бути день народження, а почалася війна — історія жінки з Маріуполя, яка пережила тритижневу блокаду

Вікторія Мельник, практикантка сайту 31 Березня 2022, 18:30
Алевтина Швецова - історія жінки, яка пережила блокаду Маріуполя
Фото: Facebook

Більше новин
вправи для лімфи
Недооцінена лімфа: прості вправи для запуску лімфи та чому тобі це потрібно
Як перестати тужити по дому та звикати до нових реалій
Не можеш подолати тугу за домом? Розповідаємо, що робити
Нові закони для бізнесу у воєнний час
Ліцензії, податки, перевірки — як в Україні полегшили умови для ведення бізнесу
Польова кухня в дії. Добірка українських страв з історією
Польова кухня в дії. Добірка українських страв з історією
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як перестати тужити по дому та звикати до нових реалій
Не можеш подолати тугу за домом? Розповідаємо, що робити
Нові закони для бізнесу у воєнний час
Ліцензії, податки, перевірки — як в Україні полегшили умови для ведення бізнесу
Польова кухня в дії. Добірка українських страв з історією
Польова кухня в дії. Добірка українських страв з історією
Як доглядати за шкірою під час війни?
“Як між перебіжками до сховищ доглядати за шкірою? Що можна зробити швидко та якісно?”

Відео
0:16:03
Володимир Зеленський

Бронемашини Bushmaster, санкції, відновлення України: звернення Зеленського до парламенту Австралії
Дипломатичні перемоги України 30 березня
Замість демілітаризацї — депутінізація. Чим тішить сьогодні українців дипломатичний фронт
0:03:25
Окупанти викрали 12-річну дитину - звернення її дідуся Олександра Обедінського до світу
Викрали 12-річну Кіру та тримають у Донецьку: звернення дідуся сироти до світу
0:05:14
Нова пошта
Як працює Нова пошта в умовах війни: відділення та швидкість доставки
Карта бойових дій в Україні та оперативна інформація від Генштабу ЗСУ
Карта бойових дій в Україні та оперативна інформація від Генштабу ЗСУ
Які країни приймають біженців з України 2022
Гостинність Європи — які країни приймають біженців з України за спрощеними процедурами
0:05:12
звернення Зеленського 30 березня
Ми нікому не віримо — у жодні красиві словесні конструкції. Звернення Зеленського 30 березня
0:02:41
Ситуація у Тростянці 30.03.2022
Звільнений Тростянець оговтується після місяця окупації: як живе містечко зараз
0:02:10
Ситуація в Запорізькій області 30.03.2022
Окупанти продовжують викрадати людей на Запорожжі: ситуація в області
0:18:32
Виступ Зеленського у парламенті Норвегії та заклик посилити тиск на РФ
Ви можете повернути стабільність на сході Європи — виступ Зеленського у парламенті Норвегії
Більше відео
Маргарита Рівчаченко
Читати далі
Мене тут хлопці називають “гламурна”. Історія Маргарити Рівчаченко, яка обороняє столицю в теробороні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь