Розповіді

Мама закрила його собою… Як 8-річний Матвійко вижив під час атаки на Кривий Ріг

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 23 Квітня 2025, 12:00
8-річний Матвій Головко
Покровськ
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Я хоч би й рачки поповз, аби додому. З Покровська врятували пару, яка 50 років разом

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