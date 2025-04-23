4 квітня 2025 року російські окупанти атакували балістичними ракетами житловий район і дитячий майданчик. У той чорний день загинули 18 людей, серед яких дев’ятеро дітей.

На удар відреагував увесь світ. В ООН удар по дітях назвали немислимим жахом. У той день 8-річний Матвій Головко втратив маму і сам постраждав — хлопчик залишився без руки. Ділимося, як триває його реабілітація.

Як Матвійко вижив після удару по Кривому Рогу

Канал На часі: Кривий Ріг не оминув увагою хлопчика і розповів про його стан більше. Матвійко бореться, аби повернутися до свого нормального життя. Нині він проходить реабілітацію після втрати руки та смерті мами.

Попри те, що у той трагічний вечір загинула мама Матвія, хлопчик бореться за повернення до нормального життя та усміхається тим, хто його підтримує.

У каналі хлопця назвали прикладом незламності, а також побажали якнайшвидшого одужання.

Після російського удару Матвій спершу опинився у лікарі Кривого Рогу, та там стабілізувати його стан не змогли. Потім він потрапив до лікарні Дніпра. Майже тиждень лікарні боролися, щоб урятувати руку.

Мама закрила його собою… Як 8-річний Матвійко вижив під час атаки на Кривий Ріг / 2 Фотографії

Та не вдалося. З’явилася загроза сепсису. Тому хлопчику довелося ампутувати ліву руку вище ліктя. Після цього відкрили збір на протез руки.

Збір проводили на картку батька за цим номером: 5354 3210 6407 2557.

Маму хлопчика поховали у понеділок, 7 квітня. Вона у момент удару закрила собою сина. Жінка загинула на місці.

На відео, яке опублікували у місцевому каналі, Матвійко займався з гантелею під наглядом лікарів. Згодом він поїде на протезування до іншого міста.

Серед інших дітей, що перебували у лікарнях після отриманих внаслідок удару травм, дівчинці Софійці рятують ніжку за кордоном, а Ярчик лікується в Охматдиті.

А раніше ми розповідали, як в Іспанії оплакували українських дітей.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.