Розповіді

Розповідати про війну за допомогою прикрас з уламків снарядів: як зараз працюють українські ювеліри

Богдана Макалюк, журналістка сайту 22 Жовтня 2023, 19:00
Як працюють українські ювеліри під час війни: розповіді майстрів
Фото: Instagram, The Village Україна

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