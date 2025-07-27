Зірка на велосипеді: як працівниця Укрпошти підкорила TikTok

Найпопулярніша листоноша України живе в селищі Побузьке на Кіровоградщині, їздить на велосипеді й у 47 років підкорює TikTok. Знайомтеся, Лариса Рябоконь — жінка, чий ролик про звичайний робочий день зібрав понад 300 тисяч переглядів і довів, що для слави не потрібні ані фільтри, ані хайп.

Про неї розповіло видання Гречка.

Цифровий слід Бандерівки

Перше, що привертає увагу на сторінках Лариси в соцмережах — це її промовистий нікнейм banderovka_. Він з’явився ще у 2015 році.

Жінка розповідає, що натрапила на вірш Мирослава Вересюка, останні рядки якого стали для неї життєвим кредо.

Цей нікнейм — не епатаж, а частина її ідентичності. Як і її блог, який вона описує трьома словами: квіти, село та добро.

Лариса, світловолоса та усміхнена жінка, веде його, щоб бути ближчою до своїх дітей — 25-річного сина та 17-річної доньки.

— Вони в мене такі молоді. То і я стараюся біля них теж такою самою бути, — пояснює вона.

Саме бажання бути в тренді й підштовхнуло її зняти ролик про свій день, який несподівано для неї самої став вірусним. Лариса зізнається, що була вражена хвилею позитиву в коментарях, адже звикла до хейту в TikTok.

— Що не коментар, то дуже світла людина, — дивується вона.

Офлайн-місія: радість у кожну домівку

За цифровим успіхом стоїть 14 років щоденної, важкої праці. Лариса — єдина листоноша в Побузькому, хоча раніше їх було четверо. Влітку її ранок починається о 6:00, щоб встигнути рознести пошту до настання нестерпної спеки.

Але найбільше в роботі вона цінує не свіжість ранкового повітря, а спілкування. Для багатьох самотніх пенсіонерів її візит — це головна подія місяця.

— Мені дуже відгукується бачити радість пенсіонера, коли приходжу до нього. Це стільки радості в очах, що я до них завітала хоч той один раз на місяць, коли приношу їм пенсію, — ділиться Лариса.

Її робота давно вийшла за межі доставлення листів та газет. Вона — соціальний працівник, психолог і помічниця в одній особі.

Допомогти видалити повідомлення в телефоні, поповнити рахунок, принести щось на замовлення і, звісно, вислухати — все це частина її місії.

— Найбільше мені подобається спілкування з людьми та те, що можу бути їм корисна, — каже вона.

Чашкообмін, що єднає світ

Та є у Лариси ще одна пристрасть, яка переросла у цілий рух — любов до гарних чашок.

— З однієї й тієї ж чашки пити не цікаво, — сміється вона.

П’ять років тому ця любов надихнула її на створення чашкообміну — гри, яка дарує людям емоції.

Правила прості: учасники реєструються, отримують випадкову адресу, і надсилають посилку, в якій обов’язково є чашка, смаколик та чай або кава

Головна інтрига в тому, що ніхто не знає, від кого отримає подарунок. Ця гра вже давно вийшла за межі України: українки обмінювалися чашками з учасницями з Польщі, Америки та Чехії.

— У рутині хочеться чогось такого доброго і приємного. Це такі приємні хвилювання, коли вони збирають цю посилочку. І, звісно, що приємні хвилювання, коли ти не знаєш, що там тебе очікує всередині, — пояснює Лариса.

Вона — квіткозалежна листоноша, яка вирощує сухоцвіти, турботлива мама, яка тримає руку на пульсі трендів, патріотка з ніком і організаторка міжнародних чашкобмінів.

А ще — просто людина, яка щодня на своєму велосипеді доводить, що добро, щирість та відкритість до нового — це і є головний секрет популярності, для якої не потрібні ані фільтри, ані сценарії.

Головне фото: Лариса Рябоконь/Instagram

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