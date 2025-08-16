Історії Розповіді

Загинув у першому бою: історія Діда з кулеметом

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Серпня 2025, 09:00
Загинув у першому бою: історія Діда з кулеметом
Фото Армія.Inform

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь