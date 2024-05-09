Александр Трепак назначен новым командующим ССО ВСУ — что известно

Александр Трепак назначен командующим Сил специальных операций ВСУ. Соответствующий указ опубликовали на сайте президента Украины 9 мая 2024 года. Ранее на эту должность занимал Сергей Лупанчук.

Александр Трепак: что известно о новом командующем ССО ВСУ

Трепак Александр Сергеевич родился 15 сентября 1976 года в семье военнослужащего. После окончания школы в 1993 году он выбрал военное дело, став военным четвертого поколения в семье.

Во время офицерской службы Трепак занимал различные должности в разведывательных подразделениях ВСУ. Также он служил в нескольких видах разведки: военной, радио- и информационной.

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С 2008 года Трепак служил в Третьем отдельном полку спецназначения в Кропивницком, где впоследствии стал командиром специального отряда.

С апреля 2014 года он принимал активное участие в АТО на востоке Украины. В июне 2014 года Александр Трепак руководил операцией по эвакуации раненого командира Центра обеспечения бронетанковым вооружением полковника Владимира Чобитка вблизи Бахмута. За успешное выполнение этой операции он был награжден званием полковника и орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Позже в 2014 году оборонял Донецкий аэропорт. Возглавлял оборонительную операцию по защите аэропорта от попыток захвата и штурма со стороны россиян. В 2016 году он командовал Третьим полком спецназначения в Кропивницком.

Трепак продолжил обучение во время войны. В 2017 году он получил степень магистра в Национальном университете обороны Украины.

В конце 2020 года Трепак Александр Сергеевич был назначен начальником штаба — заместителем командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Какие награды имеет Александр Трепак

Александр Трепак имеет следующие государственные награды:

Звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда — присвоено 12 февраля 2015 года;

Орден Богдана Хмельницкого I ст. — присвоено 28 сентября 2022 года;

Орден Богдана Хмельницкого II ст. — присвоено 6 октября 2014 года;

Орден Богдана Хмельницкого III ст. — присвоен 19 июля 2014 года.

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