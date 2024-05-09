Олександра Трепака призначено новим командувачем ССО ЗСУ — що відомо

Олександра Трепака призначено командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ. Відповідний указ опублікували на сайті президента України 9 травня 2024 року. Раніше на цій посаді перебував Сергій Лупанчук.

Олександр Трепак: що відомо про нового командувача ССО ЗСУ

Трепак Олександр Сергійович народився 15 вересня 1976 року у сім’ї військовослужбовця. Після закінчення школи у 1993 році він обрав військову справу, ставши військовим четвертого покоління у родині.

Під час офіцерської служби Трепак обіймав різні посади у розвідувальних підрозділах ЗСУ. Служив у кількох видах розвідки: військовій, радіо- та інформаційній розвідці.

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З 2008 року Трепак служив у Третьому окремому полку спецпризначення у Кропивницькому, де згодом став командиром спеціального загону.

З квітня 2014 року він бере активну участь в АТО на сході України. У червні 2014 року Олександр Трепак керував операцією з евакуації пораненого командира Центру забезпечення бронетанковим озброєнням полковника Володимира Чобітка поблизу Бахмута. За успішне виконання цієї операції його було нагороджено званням полковника та орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

У 2014 боронив Донецький аеропорт, керував захистом летовища під час спроб захоплення і штурму з боку росіян. У 2016 році командував Третім полком спецпризначення в Кропивницькому.

Трепак продовжував навчання під час війни. У 2017 році здобув ступінь магістра у Національному університеті оборони України.

Наприкінці 2020 року Трепак Олександр Сергійович був призначений начальником штабу — заступником командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

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Які нагороди має Олександр Трепак

Олександр Трепак має такі державні нагороди:

Звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка — присвоєно 12 лютого 2015;

Орден Богдана Хмельницького I ст. — присвоєно 28 вересня 2022;

Орден Богдана Хмельницького II ст. — присвоєно 6 жовтня 2014;

Орден Богдана Хмельницького III ст. — присвоєно 19 липня 2014.

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