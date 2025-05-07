Родительство

13% детей получали нюдсы. Насколько безопасность в интернете оказалась под угрозой

Анастасия Грубрина, журналист сайта 07 мая 2025, 14:00
безопасность в Интернете
Фото Unsplash
су 30 характеристики
Читать дальше
Истребитель Су-30: характеристики, цена и какое оружие способен запускать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь