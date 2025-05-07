13% детей получали нюдсы. Насколько безопасность в интернете оказалась под угрозой

С развитием сети растет и опасность. Наибольшая она для детей, которые пользуются интернетом раньше, чем начинают себя помнить. Современные дети полностью погружаются в развлекательные соцсети, онлайн-игры или общение с незнакомцами, и могут не ожидать того, что за этим стоит.

В 2024 году каждый пятый ребенок хотел бы встретиться с незнакомцем из интернета, и был к этому готов. Об этом свидетельствует исследование об опыте украинских детей в интернете во время войны, проведенное Dignity Online by #stop_sexтинг при поддержке Государственной службы качества образования.

Рассказываем большее, что следует знать родителям об общении детей в интернете.

20% детей готовы встретиться с незнакомцами

Результатами опроса поделились Детектор медіа. В нем приняли участие 1799 украинских детей в возрасте 10-17 лет, кроме тех, кто проживает на временно оккупированных территориях.

На конференции, на которой поделились результатами, присутствовали представители правительства, иностранные посольства, бизнесы и ОО.

Исследование было проведено осенью 2024 года. Удалось определить, что к самым популярным приложениям и платформам, которыми пользуются подростки, входят:

YouTube — 87,7%;

87,7%; Telegram — 85%;

85%; TikTok — 83%;

83%; Viber — 81,7%;

81,7%; Instagram — 63,3%.

75% подростков проводят более трех часов каждый день в сети. Кроме того, 8,8% детей принимают все запросы на добавление в друзья, в том числе от незнакомцев.

Целью исследования было определить риски сексуального насилия и сексуальной эксплуатации в интернете, влияние ИИ-контента как риска насилия и влияние войны на опыт детей в Украине.

Каждый пятый ребенок получал онлайн вопросы с сексуальным подтекстом. А 18% детей встречались с незнакомцами, с которыми общались в сети.

13% детей получали онлайн обнаженные фото. И 12% детей получали просьбу отправить такие фото. Из них 3% украинских детей соглашались и отправляли свои обнаженные фото незнакомцам в сети. Каждый десятый ребенок общался на тему секса с незнакомцами.

В 2024 году каждый пятый ребенок готов был встретиться с незнакомцем из интернета, в 2020 году этот показатель составлял 7% опрошенных.

За четыре года произошел резкий негативный рост по количеству детей, не осознающих рисков такого поведения и общения онлайн с чужими людьми. Более 64% парней и 55% девушек никому не рассказывали о сексуальном насилии или эксплуатации в сети.

— Меньше половины детей, попавших в ситуацию сексуального насилия, заблокировали человека; каждый пятый ребенок обсудил ситуацию с друзьями; по 14% — пожаловались в службу поддержки, рассказали взрослым, продолжили общение, но не согласились на предложение; почти треть ничего не сделали и 3% приняли предложение, — пишут исследователи.

Искусственный интеллект злоумышленники использовали для создания фейковых интимных фото детей и шантажа.

Кроме того, дети потребляют военный и жестокий контент на постоянной основе. 45,5% детей испытывают тревогу, видя его, еще 41,9% — страх, и 40,1% — испытывают злость.

Раньше мы рассказывали, как подросток попал в реанимацию из-за TikTok-тренда.

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